Max Verstappen in the garage at the Nurburgring

Brian Van Hinthum

Max Verstappen liet zich afgelopen weekend tijdens zijn debuut in de GT3 meteen zien door te winnen op de Nürburgring, waarna de vraag was of we de Nederlander in 2025 nog terug gaan zien op het historische Duitse circuit. De viervoudig wereldkampioen in F1 heeft daar nu uitsluitsel over gegeven.

VIDEO: Primeur in Formule 1 en Max Verstappen hakt knoop door over GT3-races | GPFans News
