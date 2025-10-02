close global

﻿
Lewis Hamilton smiles wearing a bright red Ferrari top as he carries Roscoe through the F1 paddock

Hamilton dankbaar voor berichten na overlijden Roscoe: 'Geweldig om te zien'

Lars Leeftink
Lewis Hamilton is het verlies van zijn hond Roscoe nog aan het verwerken en doet dit deels alleen, maar deels ook met de rest van de F1-wereld. De hond was enorm populair en had veel fans. Hamilton is dankbaar voor de steun die hij kreeg.

Tegenover Formula1.com reageert de Brit voor het eerst in het openbaar op het overlijden van zijn hond Roscoe. "Het is geweldig om te zien hoeveel steun ik krijg van mensen over de hele wereld. Het is overweldigend om te zien hoeveel Roscoe mensen heeft geraakt en voor hen heeft betekend." De posts van Hamilton op Instagram over Roscoe kregen 7.8 en 9.7 miljoen likes en in totaal bijna 500.000 reacties.

Hamilton over Roscoe

De Brit stelt dat de berichten die hij heeft gekregen hem helpen met het verwerken van zijn verlies. "De vriendelijke berichten die ik heb ontvangen, hebben me echt opgevrolijkt, dus ik ben daar erg dankbaar voor. Iedereen die weet hoe het is om een huisdier te verliezen, weet hoe pijnlijk dat is. Ik heb ergens gelezen dat verdriet de laatste daad van liefde is, en dat voel ik zeker."

Lewis Hamilton Roscoe
