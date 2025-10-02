Hamilton dankbaar voor berichten na overlijden Roscoe: 'Geweldig om te zien'
Hamilton dankbaar voor berichten na overlijden Roscoe: 'Geweldig om te zien'
Lewis Hamilton is het verlies van zijn hond Roscoe nog aan het verwerken en doet dit deels alleen, maar deels ook met de rest van de F1-wereld. De hond was enorm populair en had veel fans. Hamilton is dankbaar voor de steun die hij kreeg.
Tegenover Formula1.com reageert de Brit voor het eerst in het openbaar op het overlijden van zijn hond Roscoe. “Het is geweldig om te zien hoeveel steun ik krijg van mensen over de hele wereld. Het is overweldigend om te zien hoeveel Roscoe mensen heeft geraakt en voor hen heeft betekend.” De posts van Hamilton op Instagram over Roscoe kregen 7.8 en 9.7 miljoen likes en in totaal bijna 500.000 reacties.
Hamilton over Roscoe
De Brit stelt dat de berichten die hij heeft gekregen hem helpen met het verwerken van zijn verlies. “De vriendelijke berichten die ik heb ontvangen, hebben me echt opgevrolijkt, dus ik ben daar erg dankbaar voor. Iedereen die weet hoe het is om een huisdier te verliezen, weet hoe pijnlijk dat is. Ik heb ergens gelezen dat verdriet de laatste daad van liefde is, en dat voel ik zeker."
Gerelateerd
Net binnen
Haas: 'Horner heeft zich bij ons gemeld en er zijn gesprekken gevoerd'
- 10 minuten geleden
Verstappen over mogelijk gevecht met Piastri en Norris: 'Of ik bezig ben met de titel?'
- 49 minuten geleden
Hamilton dankbaar voor berichten na overlijden Roscoe: 'Geweldig om te zien'
- 1 uur geleden
Verstappen hakt knoop door: 'Zal dit jaar niet meer op de Nürburgring rijden'
- 2 uur geleden
McLaren neemt per direct afscheid van coureur | GPFans News
- 2 uur geleden
Norris reageert cynisch na vragen over titelstrijd en Verstappen: "Ja, ik ben heel bang!"
- 3 uur geleden
- 7
Veel gelezen
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
- 13 september
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september
'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
- 19 september