Voormalig McLaren-junior Dunne reageert op vertrek

Remy Ramjiawan
Als donderslag bij heldere hemel werd donderdag bekend dat de wegen van Alex Dunne en McLaren per direct scheiden. De voormalige McLaren-junior kan rekenen op interesse vanuit Red Bull Racing en reageert op zijn vertrek bij het papaja-oranje team.

Dunne is sinds 2024 onderdeel van het opleidingsprogramma van McLaren. In die hoedanigheid heeft hij dit seizoen al twee keer een vrije training voor het team gereden. Toch bleken de wensen van beide partijen te ver uit elkaar te liggen, en daarom is er geen krabbel gezet onder een verlenging, zo meldde F1-journalist Chris Medland.

Dunne reageert op vertrek bij McLaren

McLaren maakte het nieuws donderdag bekend, en ook Dunne laat van zich horen na de mislukte onderhandelingen: "Vanaf vandaag heb ik in goed overleg besloten om afscheid te nemen van het McLaren Driver Development Programme. Ik wil iedereen bij McLaren bedanken die mij heeft geholpen om mezelf als coureur te ontwikkelen en te verbeteren. Dat ik mijn eerste kans kreeg om een F1-auto te rijden, gevolgd door twee FP1-sessies, zal ik altijd dicht bij mijn hart dragen. Ik wens iedereen het allerbeste voor de toekomst. Bedankt, Papaya-familie," legt Dunne uit.

Het Formule 2-seizoen is echter nog niet voorbij, en daarin wil Dunne nog knallen: "Er staan nog twee belangrijke races op de agenda dit jaar, ik kijk erg uit naar wat komen gaat."

