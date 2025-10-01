VIDEO | Max over Singapore: 'Hebben sterke teamprestatie nodig', geen F1-race in Assen | GPFans
VIDEO | Max over Singapore: 'Hebben sterke teamprestatie nodig', geen F1-race in Assen | GPFans
Max Verstappen heeft een drukke maand september achter de rug met twee races in de F1 en NLS, maar de maand oktober staat weer volledig in teken van de koningsklasse. Te beginnen met komend weekend de Grand Prix van Singapore. De Nederlander blikt vooruit.
Gerelateerd
Net binnen
GP van Turkije
'Domenicali naar Turkije afgereisd om te onderhandelen over terugkeer Grand Prix'
- 6 minuten geleden
Toekomst Verstappen
Verstappen legt toekomst na F1 bloot: "Dat is natuurlijk het doel"
- 43 minuten geleden
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡
Onstuimig weer in Singapore tijdens opbouw raceweekend | F1 Shorts
- 1 uur geleden
- 44
Max Verstappen
Geloof in vijfde titel is terug bij Marko: 'Door zege in Bakoe is hoop weer tot leven gekomen'
- 2 uur geleden
- 1
VIDEO
VIDEO | Max over Singapore: 'Hebben sterke teamprestatie nodig', geen F1-race in Assen | GPFans
- 2 uur geleden
Cadillac
Pietro Fittipaldi maakt comeback in de Formule 1 met Cadillac
- 3 uur geleden
Veel gelezen
200.000+ views
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
- 13 september
150.000+ views
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
150.000+ views
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
100.000+ views
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
100.000+ views
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september
100.000+ views
'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
- 19 september