Max Verstappen after his win in Baku

Dion de Brouwer

Max Verstappen heeft een drukke maand september achter de rug met twee races in de F1 en NLS, maar de maand oktober staat weer volledig in teken van de koningsklasse. Te beginnen met komend weekend de Grand Prix van Singapore. De Nederlander blikt vooruit.

