Mercedes is samen met Racing Bulls nog het enige team dat over twee stoeltjes moet beslissen richting 2026. Toto Wolff, teambaas van Mercedes, heeft al weggegeven dat het eerste stoeltje al gevuld is voor volgend jaar.

Mercedes lijkt, zeker nu Max Verstappen voor 2026 bij Red Bull zeker is, te gaan voor George Russell en Andrea Kimi Antonelli als rijdersduo voor volgend jaar. Toch waren er, wegens de mindere vorm van Antonelli, geruchten over dat hij in 2026 wellicht gestald zou worden bij Williams of Alpine. Bij Alpine is er nog plek naast Pierre Gasly (en gaan ze vanaf 2026 motoren van Mercedes gebruiken), terwijl bij Williams het zou gaan om een ruil met Carlos Sainz. Sainz zou namelijk een clausule hebben waardoor Mercedes hem naast Russell in 2026 zou kunnen zetten.

Wolff reageert op geruchten omtrent Antonelli

Tegenover Sky Sports Italia stelt Wolff dat de geruchten vanuit Blick over de komst van Sainz en het mogelijke vertrek van Antonelli totaal niet waar zijn en Antonelli ook in 2026 gewoon coureur van Mercedes gaat zijn. "De speculaties over Alpine en Williams slaan nergens op. Hij blijft honderd procent hier in 2026." De Italiaan krijgt waarschijnlijk weer een eenjarig contract.

