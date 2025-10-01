close global

norris, verstappen, piastri

POLL: Verstappen kan Piastri en Norris nog verslaan en zijn vijfde titel in F1 pakken

Lars Leeftink
Max Verstappen krijgt weer vaak vragen om een mogelijk kampioenschap in 2025 door zijn zeges in Monza en Bakoe. Voor veel mensen zal de F1 Grand Prix van Singapore, een circuit waar McLaren beter zou moeten zijn dan Red Bull Racing, doorslaggevend gaan zijn. Kan Verstappen nog voor de titel gaan?

Na onder meer zijn penalty in Spanje en zijn uitvalbeurt in Oostenrijk had iedereen Verstappen wel afgeschreven, zeker omdat de prestaties van Red Bull Racing in de Europese races ook niet om naar huis te schrijven waren en de auto niet beter werd. Sinds het ontslag van Christian Horner als teambaas en Laurent Mekies zijn opvolger is geweest, er wat veranderingen zijn doorgevoerd en er ook upgrades zijn geweest, is de auto ineens competitief. De Nederlander won in zowel Monza als Azerbeidzjan, twee snelheidscircuits die Red Bull sowieso wel beter liggen dan de auto van McLaren. Toch was vooral de manier waarop Verstappen won een grote stap in de goede richting.

Kan Verstappen nog wereldkampioen worden in 2025?

Voor nu is het gat naar Oscar Piastri 69 punten met nog zeven races en drie sprintraces te gaan. Dit betekent dat er nog 199 punten te verdienen zijn. Duidelijk is dus dat Verstappen wel wat hulp nodig heeft van Piastri, want zelfs als Verstappen alle races en sprintraces zou winnen en Piastri telkens tweede zou worden, zou het niet genoeg zijn om het gat te dichten. De Nederlander zal dus ook hulp van Ferrari en Mercedes nodig hebben en wellicht zelfs van teamgenoot Yuki Tsunoda mocht hij nog kampioen kunnen worden. Wat echt zou helpen, zou nog een uitvalbeurt van Piastri zijn in de komende zeven races. Dan zou Verstappen ineens 25 punten in kunnen lopen. Toch moet er ook nog rekening worden gehouden met Lando Norris, die momenteel 44 punten voorsprong heeft op Verstappen en dus ook nog volop meedoet om de titel. Denk jij dat Verstappen dit jaar nog wereldkampioen kan worden? Laat je mening achter in de poll en in de comments.

Kan Verstappen in 2025 nog wereldkampioen worden?

305 stemmen

