Max Verstappen is vandaag, 30 september, 28 jaar oud geworden. De viervoudig wereldkampioen krijgt daarom volop aandacht van buitenaf, maar zelf zal hij er als we de Nederlander mogen geloven niet al te veel aandacht aan gaan besteden.

In Formule 1 Magazine ging Verstappen in 2024 in op hoe hij Kerstmis en zijn verjaardag meestal viert. Toen werd duidelijk dat Verstappen eigenlijk niks heeft met de feestdagen en vervolgens deze kans ook aangreep om duidelijk te maken dat hij zijn verjaardag eigenlijk liever niet viert. "Voor mij persoonlijk [boeit Kerstmis] niet zoveel. Voor Kelly [Piquet] weer wel. Het maakt mij niet zo heel veel uit. Mijn verjaardag ook bijvoorbeeld. Ik geef er echt helemaal niks om. Als ik niks zeg, of ik laat het niet afhangen van Kelly [Piquet], dan komt er geen eens een diner. Ik ben dan lievere thuis, aan het relaxen. Het gaat hoe dan ook je verjaardag zijn."

Artikel gaat verder onder video

Verstappen geen fan van geplande etentjes

Verstappen stelt dat het grootste probleem voor hem is dat het gepland is en voor hem bijna aanvoelt als een verplichting. "Ik heb niet zoveel met geplande dingen, die ik moet doen. Dat je samen moet eten op de 24ste en 25ste van december. Het voelt bijna als een verplichting. Ik heb daar eerlijk gezegd niet zoveel mee. Ik ga gewoon liever op een spontaan moment ergens eten."

Gerelateerd