Gevaarlijke capriolen Verstappen aan het licht, Hamilton deelt overlijden Roscoe | GPFans Recap

De GPFans Recap is zoals je gewend bent elke dag dé manier om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws in F1 en rondom Max Verstappen. Geruchten, uitslagen, belangrijke veranderingen in de sport en nog veel meer. De belangrijkste en meest gelezen nieuwtjes lees je in dit artikel.

Zoals altijd blikken we terug op de meest interessante nieuwtjes van de dag en op maandag werd het een dag om snel te vergeten voor Lewis Hamilton. Zijn trouwe viervoeter Roscoe kwam namelijk te overlijden, iets wat de zevenvoudig wereldkampioen vandaag aan de wereld vertelde. Ook was er nog de nasleep van het bijzondere weekend van Max Verstappen in Duitsland. Zo kwamen er beelden van zijn kwalificatie aan het licht waarin hij bijzondere capriolen uithaalde.

Krognes staat versteld van Verstappen op Nürburgring: "Maar ben blij dat ik het record nog heb"

Max Verstappen vocht tijdens de openingsfase van de 57. ADAC Barbarossapreis met de Haupt Racing Team-Ford Mustang van Frank Stippler en de Walkenhorst Motorsport-Aston Martin van Christian Krognes, voordat hij een gat van meer dan een minuut sloeg. De Red Bull F1-coureur pakte zijn eerste Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) overwinning samen met Chris Lulham. Krognes heeft alleen maar goede woorden over voor Verstappen. Meer lezen over de uitspraken van Christian Krognes? Klik hier!

'Horner moet bijna de helft van zijn 80 miljoen dollar inleveren'

Christian Horner (51) werd kort voor de zomer ontslagen door Red Bull Racing en sindsdien heeft hij onderhandeld over een ontslagvergoeding. Recentelijk kwam naar buiten dat de voormalig teambaas een akkoord had bereikt over een bedrag dat zou schommelen zo rond de 80 miljoen dollar. Maar slecht nieuws voor Horner: hij raakt bijna de helft weer kwijt. Meer lezen over de mogelijke problemen voor Christian Horner? Klik hier!

Hamilton deelt schokkend en verdrietig nieuws: 'Roscoe is overleden'

Lewis Hamilton (40) heeft zojuist wereldkundig gemaakt dat zijn geliefde hond Roscoe is overleden. Het beestje lag al even in coma in het ziekenhuis, maar van herstel was geen sprake. Hamilton heeft zodoende "de moeilijkste beslissing van zijn leven" moeten nemen: hij heeft Roscoe moeten laten inslapen. Meer lezen over het overlijden van Roscoe? Klik hier!

Zak Brown wil van Verstappen af: "Hij is een stoorzender"

McLaren-baas Zak Brown (53) heeft het wel een beetje gehad met Max Verstappen (27) als "stoorzender" in het Formule 1-seizoen van 2025. De Amerikaan hoopt dat de viervoudig wereldkampioen snel uit de weg geruimd kan worden, zodat Lando Norris en Oscar Piastri zich kunnen focussen op de titel. McLaren-baas Brown begint inmiddels een beetje zenuwachtig te worden en wil dat er voor eens en altijd wordt afgerekend met de Nederlandse "stoorzender". Meer lezen over de uitspraken van Zak Brown? Klik hier!

Verstappen schittert in video: inhaalactie van twee auto's over Nordschleife-gras

Max Verstappen heeft het afgelopen weekend grote indruk weten te wekken met zijn prestaties op de Nordschleife, waar hij zijn allereerste GT3-race wist te winnen. Inmiddels kunnen we ook beelden van zijn kwalificatierondje bekijken, waarin hij een aantal gevaarlijke maar indrukwekkende inhaalacties maakt. Inmiddels is het terugblikken begonnen en is er ook een video verschenen waarin Verstappen een kwalificatierondje rijdt over de Nordschleife. Het zijn zeer unieke beelden, waarin we Verstappen zelfs de gekste capriolen uit zien halen om maar een zo snel mogelijk rondje te rijden. De unieke beelden van Max Verstappen zien? Klik hier!

