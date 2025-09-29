Hamilton deelt schokkend en verdrietig nieuws: 'Roscoe is overleden'

Lewis Hamilton (40) heeft zojuist wereldkundig gemaakt dat zijn geliefde hond Roscoe is overleden. Het beestje lag al even in coma in het ziekenhuis, maar van herstel was geen sprake. Hamilton heeft zodoende "de moeilijkste beslissing van zijn leven" moeten nemen: hij heeft Roscoe moeten laten inslapen.

Een bijzonder zwaar moment gisteren voor Hamilton; de Brit heeft zijn grote vriend Roscoe moeten laten inslapen. De Engelse buldog kreeg enkele dagen geleden een longontsteking en had moeite met ademen. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht voor onderzoek. Daar stopte zijn hart. Hoewel de artsen de hartslag bij Roscoe weer terug wisten te brengen, belandde hij in een coma. Hamilton liet toen al weten dat het niet zeker was of hij ooit nog wakker zou worden. Gisteren bleek dat dit waarschijnlijk niet het geval zou zijn - en dus moest Hamilton de pijnlijke beslissing nemen om Roscoe te laten inslapen. Dit deelde hij zojuist op zijn eigen Instagram-account.

Hamilton moest op 28 september afscheid nemen van Roscoe

"Na vier dagen aan de beademing, waarin hij met al zijn kracht heeft gevochten, moest ik de moeilijkste beslissing van mijn leven nemen en afscheid nemen van Roscoe. Hij bleef vechten, tot het allerlaatste moment. Ik voel me zo dankbaar en vereerd dat ik mijn leven heb mogen delen met zo’n prachtige ziel, een engel en een ware vriend. Roscoe in mijn leven brengen was de beste beslissing die ik ooit heb genomen, en ik zal de herinneringen die we samen hebben gemaakt voor altijd koesteren", zo schrijft Hamilton op Instagram.

Hamilton heeft Roscoe moeten laten inslapen

Hij vervolgt: "Hoewel ik eerder Coco heb verloren, heb ik nog nooit eerder de beslissing moeten nemen om een hond te laten inslapen, al weet ik dat mijn moeder en veel dierbare vrienden dit wel hebben meegemaakt. Het is een van de pijnlijkste ervaringen die je kunt hebben, en ik voel een diepe verbondenheid met iedereen die ooit een geliefd huisdier heeft verloren. Hoe moeilijk het ook was, hem in mijn leven te hebben behoort tot het allermooiste in het bestaan: zo diep te mogen liefhebben en die liefde in gelijke mate terug te ontvangen."

Hamilton bedankt fans voor steun richting hem en Roscoe

De duidelijk aangeslagen Hamilton wil tot slot iedereen bedanken voor de steun die hij en Roscoe hebben ontvangen. "Dank jullie allemaal voor de liefde en steun die jullie Roscoe door de jaren heen hebben gegeven. Het was bijzonder om dat te mogen zien en voelen. Hij is op zondagavond 28 september in mijn armen gestorven", zo sluit de zevenvoudig wereldkampioen af.

