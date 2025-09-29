Verstappen schittert in video: inhaalactie van twee auto's over Nordschleife-gras
Verstappen schittert in video: inhaalactie van twee auto's over Nordschleife-gras
Max Verstappen heeft het afgelopen weekend grote indruk weten te wekken met zijn prestaties op de Nordschleife, waar hij zijn allereerste GT3-race wist te winnen. Inmiddels kunnen we ook beelden van zijn kwalificatierondje bekijken, waarin hij een aantal gevaarlijke maar indrukwekkende inhaalacties maakt.
Verstappen nam afgelopen zaterdag plaats in de Ferrari 296 GT3 namens Emil Frey Racing. Samen met teamgenoot Chris Lulham streed hij mee om de prijzen. Verstappen vertrok zaterdagmiddag vanaf P3 en wist in de openingsronde direct de leiding te pakken, die hij niet meer uit handen gaf. Tijdens de tweede stint wist Verstappen het gat uit te bouwen naar meer dan één minuut, waarna teamgenoot Lulham de laatste twee stints mocht rijden. Hoewel de voorsprong door diverse gele vlaggen slonk, kwam Lulham wel als eerste over de streep. Daarmee is de zege voor Verstappen een feit: bij zijn debuut mocht hij meteen op de hoogste trede plaatsnemen, een ongekende prestatie.
Unieke beelden
Inmiddels is het terugblikken begonnen en is er ook een video verschenen waarin Verstappen een kwalificatierondje rijdt over de Nordschleife. Het zijn zeer unieke beelden, waarin we Verstappen zelfs de gekste capriolen uit zien halen om maar een zo snel mogelijk rondje te rijden. Zo blaast hij na iets meer dan vier minuut en dertig seconden in het filmpje langs twee tegenstanders over het gras. De eerste die Verstappen inhaalt, is de nummer-323 Audi RS 3 LMS TCR uit de SP3T-klasse van Armando en Dario Stanco, en de tweede die Verstappen inhaalt is de nummer-506 BMW 330i van Giti Tire Motorsport by WS Racing uit de VT2-RWD-klasse van Elena Egger, Carmen Kraav en Julia Ponkratz.
