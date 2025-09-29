Roscoe had 1,4 miljoen volgers op Instagram en dít was zijn laatste bericht

Roscoe (12) is overleden. De Engelse buldog van Lewis Hamilton kwam een heftige longonsteking niet meer te boven en overleed zondagavond 28 september om 20:20 (Nederlandse tijd) in de armen van de zevenvoudig F1-kampioen. Roscoe had een eigen Instagram-account en laat 1,4 miljoen volgers na.

Vandaag liet Hamilton op zijn eigen Instagram-kanaal weten dat Roscoe gisterenavond is overleden nadat hij het moeilijke besluit had moeten nemen om z'n hond in te laten slapen. Roscoe kreeg enkele dagen geleden te kampen met een longontsteking. Ademhalen werd moeilijk en dus werd Roscoe overgebracht naar het ziekenhuis. Daar stopte zijn hart ermee. De artsen wisten zijn hart weer aan het pompen te krijgen, maar een coma was het gevolg. Hamilton week niet van zijn zijde en annuleerde op vrijdag zijn bandentest met Pirelli om in het ziekenhuis te kunnen zijn. Maar Roscoe zou niet meer beter worden, zo kreeg hij te horen. Zodoende heeft Hamilton gisterenavond moeten besluiten zijn buldog in te laten slapen.

Roscoe laat Instagram-account met 1,4 miljoen volgers na

Hamilton deelde het verdrietige nieuws op zijn eigen Instagram, maar Roscoe had ook een eigen Instagram-account. De 12-jarige viervoeter wist in de loop der tijd maar liefst 1,4 miljoen volgers te verzamelen. Op zijn pagina waren alle avonturen die hij beleefde - met of zonder Hamilton - te volgen. Ook op dit account verscheen vandaag het droevige bericht dat Roscoe was overleden. Bij een zwart-wit foto van Roscoe werd de volgende tekst gedeeld: "Roscoe Hamilton is gisteren om 9:20PM (lokale tijd) overleden in zijn vaders armen. Hij hield van jullie allemaal." Het bericht leverde in korte tijd al honderdduizenden hartjes en tienduizenden comments op.

Laatste post van Roscoe was vijf dagen geleden

Amper vijf dagen geleden plaatste Roscoe nog een foto waarop hij zeer tevreden te zien was met de roze slippers van Hamilton aan zijn poten. Het bleek uiteindelijk de laatste Instagram-post van Roscoe te zijn. Kort na dit bericht ging het mis en kreeg de buldog te kampen met de longontsteking. Deze kwam hij niet meer te boven en zodoende is hij afgelopen zondagavond overleden. Hieronder zie je het overlijdensbericht van Roscoe en zijn laatste 'levende' foto.

