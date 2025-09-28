Jos Verstappen trots op titel in Belgisch rallykampioenschap: 'We zijn erg blij'
In navolging van de zege van Max Verstappen tijdens zijn debuut in in een GT3-auto in het weekend van de NLS heeft Jos Verstappen zich verzekerd van het kampioenschap in het Belgisch rallykampioenschap.
Jos Verstappen werd derde tijdens de East Belgian Rally, de voorlaatste ronde van het kampioenschap, en dit was genoeg om zeker te zijn van de titel. "We zijn erg blij. Dit was niet de meest interessante rally, omdat we het veilig hielden met onze bandenkeuze. Uiteindelijk hadden we wel de juiste banden en konden we sneller rijden, maar we hebben het rustig aan gedaan in de laatste etappe. We wilden het kampioenschap veiligstellen; dat was vandaag het belangrijkste doel."
Jos Verstappen over kampioenschap
Jos Verstappen stelt blij te zijn dat de spanning er nu vanaf is en hij feest kan vieren met zijn partner Renaud Jamoul. "Je probeert altijd zo goed mogelijk voorbereid te zijn en de juiste mensen om je heen te hebben. Renaud is natuurlijk heel belangrijk in dit alles. We werken graag samen en het is geweldig om vooraan te strijden. Het plezier is er en de resultaten volgen. We zijn competitief, wat ons ook helpt om ervan te genieten."
