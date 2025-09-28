close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Jos Verstappen

Jos Verstappen trots op titel in Belgisch rallykampioenschap: 'We zijn erg blij'

Jos Verstappen trots op titel in Belgisch rallykampioenschap: 'We zijn erg blij'

Lars Leeftink
Jos Verstappen

In navolging van de zege van Max Verstappen tijdens zijn debuut in in een GT3-auto in het weekend van de NLS heeft Jos Verstappen zich verzekerd van het kampioenschap in het Belgisch rallykampioenschap.

Jos Verstappen werd derde tijdens de East Belgian Rally, de voorlaatste ronde van het kampioenschap, en dit was genoeg om zeker te zijn van de titel. "We zijn erg blij. Dit was niet de meest interessante rally, omdat we het veilig hielden met onze bandenkeuze. Uiteindelijk hadden we wel de juiste banden en konden we sneller rijden, maar we hebben het rustig aan gedaan in de laatste etappe. We wilden het kampioenschap veiligstellen; dat was vandaag het belangrijkste doel."

Jos Verstappen over kampioenschap

Jos Verstappen stelt blij te zijn dat de spanning er nu vanaf is en hij feest kan vieren met zijn partner Renaud Jamoul. "Je probeert altijd zo goed mogelijk voorbereid te zijn en de juiste mensen om je heen te hebben. Renaud is natuurlijk heel belangrijk in dit alles. We werken graag samen en het is geweldig om vooraan te strijden. Het plezier is er en de resultaten volgen. We zijn competitief, wat ons ook helpt om ervan te genieten."

Gerelateerd

Max Verstappen Jos Verstappen rally

Net binnen

Viaplay maakt geen goede beurt bij fans tijdens GT3-race Verstappen en Premier League
Viaplay in 2025

Viaplay maakt geen goede beurt bij fans tijdens GT3-race Verstappen en Premier League

  • 8 minuten geleden
  • 1
 Jos Verstappen trots op titel in Belgisch rallykampioenschap: 'We zijn erg blij'
Verstappen in Rally

Jos Verstappen trots op titel in Belgisch rallykampioenschap: 'We zijn erg blij'

  • 47 minuten geleden
Jos Verstappen kampioen in Belgisch rallykampioenschap
Jos Verstappen

Jos Verstappen kampioen in Belgisch rallykampioenschap

  • 1 uur geleden
  • 1
 Verstappen wint bij debuut op Nürburgring: 'Doel is om een 24-uursrace te rijden' | GPFans New
Verstappen in NLS

Verstappen wint bij debuut op Nürburgring: 'Doel is om een 24-uursrace te rijden' | GPFans New

  • 2 uur geleden
Norris wil na F1-carriere ook enduranceracerij in:
Lando Norris

Norris wil na F1-carriere ook enduranceracerij in: "Zou ik geweldig vinden"

  • 2 uur geleden
  • 1
 Het afwijkende tijdschema voor de Formule 1 Grand Prix van Singapore
Tijdschema

Het afwijkende tijdschema voor de Formule 1 Grand Prix van Singapore

  • Vandaag 08:29
Meer nieuws

Veel gelezen

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
500.000+ views

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'

  • 9 september
 Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
200.000+ views

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender

  • 13 september
 Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
150.000+ views

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal

  • 22 september
 Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
150.000+ views

Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri

  • 16 september
 Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio:
100.000+ views

Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"

  • 9 september
 Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
100.000+ views

Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan

  • 22 september

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x