Verstappen wint bij debuut op Nürburgring: 'Doel is om een 24-uursrace te rijden' | GPFans New
Max Verstappen kan nog niet helemaal geloven dat hij in zijn debuut de negende ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie heeft weten te winnen. Na afloop vertelt hij dat de wagen de hele dag al prima aanvoelde en dat hij een goed resultaat wel in de koker zag, maar het moest natuurlijk allemaal nog wel gebeuren.
