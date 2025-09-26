close global

Schumacher: "Toekomst Lawson bij Red Bull erg onzeker"

Brian Van Hinthum
De zitjes bij Red Bull Racing en Racing Bulls zijn natuurlijk altijd onderwerp van gesprek en ook voor volgend seizoen is dat weer het geval. Volgens voormalig F1-coureur Ralf Schumacher staan zowel Yuki Tsunoda als Liam Lawson onder druk, ondanks dat zij goed presteerden tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. 

Hoewel zowel Lawson als Tsunoda een goede beurt maakte in Bakoe, zijn de vraagtekens rondom hun toekomst toch behoorlijk groot. Max Verstappen - uiteraard - en Isack Hadjar zijn in ieder geval zeker van het volgende seizoen, waarbij de Fransman lijkt te kunnen rekenen op een promotie. Schumacher waarschuwt dat Red Bull mogelijk al kijkt naar nieuwe talenten als Arvid Lindblad en Alex Dunne om de huidige coureurs te vervangen. Dat zou betekenen dat Lawson en Tsunoda, die eerder van stoelen wisselden na de tweede race in China, hun stoeltje bij het team kwijt zouden kunnen raken.

Actief op zoek?

Ook spelen er dus nadrukkelijk geruchten rondom een mogelijke promotie van Isack Hadjar naar het senior Red Bull-team mee; de Duitser liet eerder al weten dat Hadjar een grote kans maakt om naast Verstappen te gaan rijden in 2026. Ondanks de goede prestaties van Lawson en Tsunoda in Azerbeidzjan blijft de druk hoog. Helmut Marko, adviseur bij Red Bull, zou al gesproken hebben met Alex Dunne, een McLaren-junior in de F2, wat erop wijst dat Red Bull actief op zoek is naar nieuwe mogelijkheden voor hun juniorenteam. Marko liet weten in oktober een beslissing te maken over de stoeltjes voor 2026.

Wisselingen

De komst van Laurent Mekies als nieuwe teambaas bij Red Bull zou Tsunoda kunnen helpen, gezien de goede band tussen de twee. Toch benadrukt Schumacher dat de druk  is toegenomen en dat de toekomst van de huidige coureurs nog altijd onzeker is, zeker nu nieuw talent in de wachtkamer zit. "Vóór Bakoe had ik gezegd dat zowel Tsunoda als Lawson er volgend seizoen niet bij waren. Als je jonge coureurs een kans wilt geven, zal het voor beiden nog steeds erg moeilijk zijn, want Hadjar zou naar Red Bull kunnen gaan en je zou Alex Dunne van McLaren kunnen halen en Arvid Lindblad naar de Racing Bulls kunnen promoveren", besluit hij bij PlanetF1.

Hoe waarschijnlijk acht u dat Red Bull voor vervanging kiest?

12 stemmen

