Christian Horner werd kort voor de zomerstop ontslagen door Red Bull Racing en heeft recentelijk een schikking getroffen van zo'n 80 miljoen dollar. Horner had ten tijde van alle akkefietjes en onrust ook al lang zelf kunnen opstappen, maar Jack Plooij weet waarom hij dit niet gedaan heeft. Het had alles met geld te maken.

Horner lag al tijdenlang onder vuur bij Red Bull. Het verhaal van het vermeende grensoverschrijdende gedrag staat menigeen nog vers in het geheugen, evenals de akkefietjes met Jos Verstappen en de interne machtsstrijd achter de schermen. Dat in combinatie met de tegenvallende prestaties op de baan, zouden voor menig teambaas reden genoeg zijn geweest om op te stappen. Maar niet voor Horner. De Brit wilde van geen wijken weten. Uiteindelijk werd er dan ook van hogere hand ingegrepen. Red Bull-CEO Oliver Mintzlaff en Dr. Helmut Marko overtuigden de aandeelhouders en overhandigden Horner zijn ontslagbrief kort na de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone. Plooij zegt dat Horner bewust heeft gewacht totdat er van hogere hand werd ingegrepen.

Plooij weet waarom Horner niet zelf is opgestapt bij Red Bull

"Daarom hebben we ook zo lang met z'n allen gehad over van 'waarom gaat die Horner zelf niet weg?'", zo begint Plooij in het tv-programma Race Café van Ziggo Sport. "Weet je nog, al die akkefietjes die er gebeurd zijn? Waarom stapt die gozer niet op? Hierdoor! Hierom!", aldus de analist, die hiermee doelt op de enorme zak geld met 80 miljoen dollar die Horner nu in ontvangst heeft kunnen nemen. Volgens Plooij heeft Horner bewust gedacht: "Ik laat me lekker wegsturen. Katching!". Want als de teambaas uit eigen beweging was opgestapt, dan zou het een vrijwillige beslissing zijn geweest en had Horner geen recht op een ontslagvergoeding.

