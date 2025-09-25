Christian Horner werd kort voor de zomerstop ontslagen door Red Bull Racing, maar op papier was hij nog wel in dienst van de Oostenrijkse renstal. Afgelopen week kwam naar buiten dat Red Bull nu een akkoord met Horner heeft bereikt over een ontslagvergoeding van zo'n 80 miljoen dollar. Een enorme bak geld vinden velen, maar Olav Mol ziet dat duidelijk anders.

Hoe veel geld Horner exact als 'oprotpremie' heeft gekregen van Red Bull Racing, is niet bekend, maar er klinken geluiden dat dit ongeveer 60 miljoen euro of 80 miljoen dollar is geweest. Daarnaast hebben Horner en Red Bull een akkoord bereikt over het zogenoemde gardening leave; Horner mag de komende 9 maanden niet voor een ander F1-team aan de slag. Dit zou betekenen dat hij op z'n vroegst volgend jaar zomer weer in de paddock kan verschijnen. Er doen immers verhalen de ronde dat Horner zich zou willen inkopen bij het team van Haas. En daar kan hij die 80 miljoen dollar natuurlijk goed voor gebruiken. Het is een waanzinnige som geld. Althans, dat vinden veel mensen. Mol niet.

Artikel gaat verder onder video

Mol vindt 80 miljoen dollar "niet exorbitant veel geld"

In het programma Race Café van Ziggo Sport werd het onderwerp Horner uitvoerig besproken en daar kwam ook de ontslagvergoeding van 80 miljoen dollar op tafel. "60 miljoen euro, 80 miljoen dollar ongeveer, zo wil je wel ontslagen worden", zo zegt presentator Chris Zegers. Maar Mol die ziet dit anders. "Nee, hij heeft 20 jaar in vaste dienst gewerkt. We weten niet of hij aandelen in andere zaken had. We weten niet of hij een afspraak had die nog langer doorliep. Dan praat je over drie miljoen euro per jaar - en dat is nog steeds heel veel geld, maar ik vind het niet exorbitant veel geld", zo zegt de F1-commentator.

Voetbaltrainers leven van hun ontslagvergoedingen

Rob van Gameren trekt vervolgens de vergelijking met het voetbal, waar trainers vaak juist leven van hun ontslagvergoedingen. "Voetbaltrainer José Mourinho heeft inmiddels al boven de 100 miljoen gespaard", zo zegt hij. Mol erkent dat: "Ik denk dat Erik ten Hag leeft op zijn ontslagen."

Gerelateerd