Het ongelukkige liefdesleven van Fernando Alonso en waarom hij geen kinderen heeft
Fernando Alonso (44) zit in de nadagen van zijn indrukwekkende Formule 1-carrière. Waar veel coureurs na hun pensioen extra gaan genieten van hun vrouw en kinderen, heeft Alonso deze optie niet. De Spanjaard heeft geen gezin en is inmiddels alweer een tijdje vrijgezel. Zelf sprak hij ooit van een offer dat hij heeft moeten maken.
Alonso werd op 29 juli 1981 geboren in Oviedo, de hoofdstad van de Spaanse provincie Asturië, in het noorden van het land. Hij werd geboren uit zijn ouders José Luis Alonso en Ana Maria Diaz Martinez. Alonso kent eigenlijk geen leven buiten de racerij, want al op driejarige leeftijd stapte hij voor het eerst in een kart, die hij cadeau kreeg van zijn vader. Amper twee jaar later was Alonso al in het bezit van een kartlicentie en nog twee jaar later won hij zijn eerste kartrace in Laviana, Spanje. Sindsdien ging het rap met de talentvolle Alonso, die tussen 1990 en 1994 meerdere malen kartkampioen werd. Enkele jaren later maakt hij de overstap naar de Formule-wagens. Zijn F1-debuut volgde in 2001 bij het team van Minardi.
Alonso stort zich volledig op racecarrière
In de Formule 1 groeide Alonso al snel uit tot één van de beste coureurs van het veld. En vandaag de dag, anno 2025, is hij nog steeds actief én competitief op het hoogste niveau. Je kunt je voorstellen dat dit soort succes niet zonder concessies komt. Alonso is er vanwege zijn intensieve focus op de sport nimmer in geslaagd voor langere tijd een relatie te onderhouden. Hij heeft dan ook geen kinderen, iets waar hij overigens nooit bewust voor heeft gekozen. Het kwam er gewoon nooit van. En inmiddels is Alonso - op moment van schrijven - 44 jaar oud. Hoewel niets uitgesloten is, lijkt de kans klein dat de man uit Oviedo ooit nog aan kinderen gaat beginnen. Een stabiele relatie komt eerst - en die heeft Alonso nu ook niet.
Alonso trouwde ooit met Raquel del Rosario
Het is echter niet dat hij het niet geprobeerd heeft in het verleden. Wie het lijstje met exen erbij pakt, zou haast denken dat Alonso een ware womanizer is. De tweevoudig wereldkampioen heeft tal van relaties gehad, maar met geen enkele vrouw bleef hij langer dan vijf jaar samen. In zijn jonge jaren probeer Alonso het liefdesleven nog serieus te nemen samen met Raquel del Rosario, een Spaanse zangeres. Met haar was Alonso tussen 2006 en 2011 samen en de twee stapten ook met elkaar in het huwelijksbootje. Maar uiteindelijk volgde er een scheiding. In een gezamenlijke verklaring sprak het voormalig stel van een "zeer doordachte en wederzijdse beslissing".
Kortstondige relaties met Russisch model en Spaanse tv-presenator
Kort na zijn scheiding probeerde Alonso het met Dasha Kapustina, een bijna tien jaar jonger model uit Rusland. Met de blondine was Alonso zo'n twee jaar samen en in 2014 gingen ze uit elkaar. Alonso had niet veel tijd nodig om deze breuk te verwerken, want in datzelfde jaar werd hij alweer gezien met Lara Álvarez, een Spaanse journalist en tv-presentator. Ook met haar hield Alonso het niet langer dan twee jaar vol. Er werd publiekelijk gesuggereerd dat hun drukke schema's onverenigbaar waren.
Liefdesgeluk leek Alonso toe te lachen met Linda Morselli
Niet veel later besloot Alonso een nieuwe poging te wagen en leek cupido ook daadwerkelijk raak te schieten. De Spanjaard begon een relatie met Linda Morselli, een Italiaans model en tv-persoonlijkheid. Morselli en Alonso leken een goed koppel te zijn, want ze bleven jarenlang bij elkaar. Echter, ook deze relatie strandde uiteindelijk. Na een periode van zo'n 5 jaar zette het tweetal een punt achter het samenzijn.
Ook relatie met F1-journalist Andrea Schlager hield geen stand
De laatste keer dat Alonso de liefde een serieuze kans gaf, was in 2022 toen hij voor korte tijd samen was met F1-journalist Andrea Schlager. Maar ook deze relatie hield geen stand en werd na ongeveer een jaar weer stopgezet. In een gezamenlijke verklaring lieten Alonso en Schlager weten een "fantastische tijd" te hebben gehad, maar dat dit een wederzijds besluit was.
Sindsdien heeft Alonso zijn vingers niet meer gebrand aan een serieuze relatie. Er deden nog wel geruchten de ronde dat hij aan het daten zou zijn geweest met zangeres Taylor Swift, maar dat leek niets meer dan een ongegronde roddel te zijn.
Alonso denkt dat hij liefde heeft moeten opofferen voor F1-succes
Alonso is inmiddels 44 jaar en staat op liefdesgebied dus nog volledig met lege handen. Hij heeft geen vrouw. Geen kinderen. Geen gezin. Is het misschien achteraf een offer geweest dat hij moest brengen om zo lang succesvol te blijven in de Formule 1? "Waarschijnlijk wel, ja", zo zei Alonso er enige tijd geleden zelf over in de High Performance-podcast. "Ik hou van kinderen en waarschijnlijk, als ik niet in de sport zou zijn geweest en geen F1-coureur was geweest, zou ik mijn eigen gezin hebben gehad op dit moment, maar dat is iets dat je nooit zult weten, dus ik denk daar niet te veel aan."
