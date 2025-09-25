Alonso eerlijk over mogelijk pensioen: 'Dan is de kans groter dat ik stop'
De 44-jarige Fernando Alonso onthult dat hij toch nadenkt over zijn racepensioen. De tweevoudig wereldkampioen wil echter op een hoogtepunt stoppen en stelt dat, als Aston Martin komend jaar een topwagen heeft, de kans groot is dat hij aan het einde van het jaar afscheid neemt.
Aan de legendarische carrière van de Spanjaard zou binnenkort een einde kunnen komen, zo onthult Alonso in een gesprek met Aston Martin. "Ik denk er weleens over na, maar ik neem de beslissing pas volgend jaar. Ik wil ook zien hoe het team er op dat moment voor staat en wat ze van mij nodig hebben. Ik sta open om het team zoveel mogelijk te helpen. Het gaat niet om mij. Ik hoef niet te blijven racen," benadrukt hij.
Niet Alonso, maar Aston Martin moet kampioen worden
Het uiteindelijke doel is om Aston Martin wereldkampioen te maken, en dat mag volgens Alonso ook met andere coureurs. "Ik ben hier alleen maar om Aston Martin te helpen wereldkampioen te worden. Dat kan met mij achter het stuur of zonder mij, maar dat is het voornaamste doel van dit tweede hoofdstuk in mijn carrière."
Alonso haat opgeven
Waar veel coureurs bij een topauto wellicht zouden doorrijden, ziet Alonso het juist als een bevestiging van goed werk. Daardoor zou hij juist willen stoppen: "Als alles goed gaat, denk ik dat dat een goed moment is om te stoppen. Zoals je al zegt, ik jaag al vele jaren op een competitieve auto, en als ik dat heb, dan is dat denk ik dé manier om mijn carrière af te sluiten. Laten we zeggen dat, als we competitief zijn, de kans groter is dat ik stop. Als we niet competitief zijn, wordt het lastig om op te geven."
