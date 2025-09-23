Beelden Verstappen in nachtclub lekken uit, Kelly Piquet showt nieuw speeltje | GPFans Recap

In de GPFans Recap blikken we dagelijks terug op de meest interessante berichten die vandaag in het nieuws zijn gekomen. Op deze manier ben je in slechts enkele minuten weer helemaal bijgepraat over de belangrijkste gebeurtenissen in de Formule 1. Vandaag blikken we terug op de dinsdag na Azerbeidzjan.

Twee dagen na de Grand Prix van Azerbeidzjan valt er nog altijd genoeg na te bespreken over de race. Zo werd Max Verstappen samen met Lando Norris gespot op een feestje, terwijl dezelfde Verstappen uitlegt waarom George Russell in de slotfase van de race dichterbij kwam. Manager Raymond Vermeulen had op zijn beurt een belangrijke mededeling over de toekomst van Verstappen, die zoals altijd in verband wordt gebracht met andere teams.

Snelheid wordt bij Lily Verstappen met de paplepel ingegoten: Kelly Piquet showt nieuw speeltje

Kelly Piquet heeft een nieuwe kinderwagen voor Lily. Snelheid blijkt niet alleen belangrijk voor Max Verstappen in de Formule 1, maar ook voor het dochtertje van Max en Kelly. Dat laat ze zien op haar Instagram. Lily heeft een gloednieuwe Maxi-Cosi gekregen - met een vader die Max heet, kan dat natuurlijk ook niet anders. Piquet is er zelf ook hartstikke blij mee, omdat de kinderwagen makkelijk uit de auto te krijgen is. Meer lezen over het bericht van Kelly Piquet? Klik hier!

Verstappen verklaart waarom Russell dichterbij kwam in de slotfase: "Zo veel tijd kwijtgeraakt"

Max Verstappen wist een flinke voorsprong op te bouwen tijdens de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. Dat was maar goed ook, want de Red Bull Racing-coureur werd opgehouden in de slotfase van de wedstrijd. Dit blijkt uit berichten over de boardradio. Meer lezen over de uitleg van Max Verstappen? Klik hier!

Red Bull Racing heeft "doorbraak" met auto Verstappen: "Max doet nog mee om de titel"

Formule 1-analist Gary Anderson is van mening dat het Formule 1-team van McLaren er momenteel een zooitje van maakt en dat Oscar Piastri en Lando Norris in de resterende zeven raceweekenden serieus rekening moeten gaan houden met Max Verstappen wat betreft het wereldkampioenschap. Meer lezen over de analyse over Max Verstappen zijn titelkansen? Klik hier!

Verstappen en Norris gespot in nachtclub in Bakoe na overwinning

Max Verstappen was afgelopen zondag nog tot in de late uurtjes in Bakoe te vinden. De Nederlander vierde namelijk zijn 67e overwinning in zijn Formule 1-carrière, waarbij ook Lando Norris nog even langskwam voor een drankje. De Nederlander was soeverein in Bakoe: hij leidde alle ronden en pakte bovendien ook de poleposition op zaterdag. Vooral in de kwalificatie stak Verstappen er met kop en schouders bovenuit. De beelden zien van de aangeschoten Max Verstappen? Klik hier!

Manager Verstappen duidelijk: '2026 gaat de toekomst van Max bepalen'

Raymond Vermeulen, manager van Max Verstappen, is open geweest over hoe de beslissing om in 2026 ook nog coureur van Red Bull Racing te zijn is ontstaan en maakt ook duidelijk richting iedereen: 2026 gaat bepalen waar de toekomst van Verstappen zal liggen. In gesprek met De Telegraaf was Vermeulen eerder al duidelijk over de gesprekken met Mercedes en McLaren. Ook gaat hij in op de beslissing om in 2026 samen met Verstappen bij Red Bull Racing te blijven. Meer lezen over de uitspraken van Raymond Vermeulen? Klik hier!

