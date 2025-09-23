Red Bull Racing heeft "doorbraak" met auto Verstappen: "Max doet nog mee om de titel"

Formule 1-analist Gary Anderson is van mening dat het Formule 1-team van McLaren er momenteel een zooitje van maakt en dat Oscar Piastri en Lando Norris in de resterende zeven raceweekenden serieus rekening moeten gaan houden met Max Verstappen wat betreft het wereldkampioenschap.

Het raceweekend in Azerbeidzjan was er voor het Formule 1-team van McLaren een om snel te vergeten. Oscar Piastri crashte in de kwalificatie, maakte een valse start vanaf de negende positie en hing zijn auto in de eerste ronde in de muur. Lando Norris startte de race als zevende, kende een slechte pitstop van ruim vier seconden en kwam ook als zevende over de streep. Ondertussen won Max Verstappen voor de tweede keer op rij op zeer dominante wijze, en heeft zijn achterstand in het wereldkampioenschap teruggebracht naar 69 punten op Piastri en 44 punten op Norris. Volgens Formule 1-analist Gary Anderson heeft McLaren er een zooitje van gemaakt in Bakoe.

Zorgen bij McLaren

"Als ik bij McLaren zou werken, zou ik mij gezien de afgelopen paar weekenden een beetje zorgen maken", klinkt het bij The Telegraph. "Zouden ze hun aandacht een beetje hebben laten verslappen vanwege de grote voorsprong in beide kampioenschappen?", vraagt hij zich hardop af. Met een voorsprong van 33 punten op nummer twee Mercedes is de constructeurstitel wel binnen, maar bij de coureurs begint het met een Verstappen in vorm ineens toch weer spannend te worden.

Verstappen doet nog mee om de titel

Anderson vervolgt: "Verstappen is de beste coureur op de grid. Waar anderen onder de moeilijke omstandigheden in Bakoe fouten maakten, was hij foutloos. De coureurs van McLaren voelen de druk van de Nederlander en van elkaar. Helemaal gezien de doorbraak die Red Bull Racing kent sinds Zandvoort. Misschien zijn andere circuits minder geschikt voor de RB21, maar ze hebben veel geleerd over een afstelling die past bij de rijstijl van Verstappen. Ik denk dat hij nog steeds meedoet om de titel."

