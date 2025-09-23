Hamilton schetst rooskleurig beeld voor titelkansen Verstappen: "Dat kan je verwachten"

Lewis Hamilton verwacht dat Red Bull Racing dit seizoen nog meer races zal gaan winnen en schets daarmee een rooskleurig beeld voor de titelkansen van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen.

De titelstrijd in de Formule 1 is nieuw leven ingeblazen. Maandenlang ging het enkel tussen Lando Norris en Oscar Piastri, maar met zijn twee achtereenvolgende overwinningen is ook Max Verstappen ineens weer in beeld. De achterstand op klassementsleiders Piastri bedraagt 69 punten en is daarmee fors, maar het feit dat de Red Bull Racing-coureur op de achtergrond vanuit de schaduw mee loert, is genoeg om de concurrentie angst in te boezemen.

Titelkansen Verstappen

Zo noemde McLaren-teambaas Andrea Stella Verstappen na zijn overwinning in Azerbeidzjan "een serieuze dreiging" voor het kampioenschap en ook Mercedes-teambaas Toto Wolff ziet kansen voor de Limburger. Verstappen zelf houdt logischerwijs een slag om de arm. De 27-jarige coureur liet in Bakoe optekenen dat om kans te maken hijzelf alles perfect moet doen in de resterende zeven raceweekenden en daarnaast wat geluk nodig zal hebben.

Hamilton schetst rooskleurig beeld

Lewis Hamilton is echter onder de indruk van wat Red Bull Racing de afgelopen weken heeft laten zien: "McLaren is al het hele seizoen het te kloppen team", klonk het tegenover de aanwezige media in Bakoe. "Wij hebben geen stappen gezet en lopen dus wat achter. Red Bull heeft een update voor de vloer meegenomen en is sneller geworden. Het valt dus te verwachten dat zij nog meer races zullen gaan winnen dit seizoen."

