Lando Norris and Max Verstappen in Japan

Norris ziet overwinning niet gebeuren: “Red Bull is gewoon te snel” | GPFans Race Day

Norris ziet overwinning niet gebeuren: “Red Bull is gewoon te snel” | GPFans Race Day

Dion de Brouwer

Lando Norris stelt dat het tempo van Verstappen in Bakoe op zaterdag niet te volgen was. Over zijn kansen op de zege vanaf P7 is hij dan ook duidelijk: hij ziet dat niet zomaar gebeuren.

VIDEO

Net binnen

LIVE | Grand Prix van Azerbeidzjan: Verstappen leidt, Piastri crasht en zorgt voor safety car
GP van Azerbeidzjan

LIVE | Grand Prix van Azerbeidzjan: Verstappen leidt, Piastri crasht en zorgt voor safety car

  • 1 uur geleden
  • 1
 Piastri valt in eerste ronde al uit na dramatische start in Azerbeidzjan
Piastri in Bakoe

Piastri valt in eerste ronde al uit na dramatische start in Azerbeidzjan

  • 1 minuut geleden
Kravitz lovend over Verstappen in Bakoe: 'Wanneer dát nodig is, hebben ze Max!'
Max Verstappen

Kravitz lovend over Verstappen in Bakoe: 'Wanneer dát nodig is, hebben ze Max!'

  • 35 minuten geleden
De definitieve startopstelling voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan na diskwalificatie
Startopstelling

De definitieve startopstelling voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan na diskwalificatie

  • 1 uur geleden
  • 5
 Kelly Piquet haalt gram na pole position Verstappen in Bakoe:
Verstappen & Piquet

Kelly Piquet haalt gram na pole position Verstappen in Bakoe: "Laat het ze maar zien"

  • 1 uur geleden
Sainz overwoog bewust rode vlag te veroorzaken in kwalificatie Bakoe:
Carlos Sainz

Sainz overwoog bewust rode vlag te veroorzaken in kwalificatie Bakoe: "Ja, ging door mijn hoofd"

  • 1 uur geleden
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
500.000+ views

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'

  • 9 september
 Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
200.000+ views

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender

  • 13 september
 Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
200.000+ views

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards

  • 3 september
 Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
150.000+ views

Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri

  • 16 september
 Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio:
100.000+ views

Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"

  • 9 september
 McLaren-truc gekopieerd? 'Red Bull introduceerde nieuwe remmen in Monza'
100.000+ views

McLaren-truc gekopieerd? 'Red Bull introduceerde nieuwe remmen in Monza'

  • 10 september

F1 standen

