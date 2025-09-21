De FIA heeft zojuist de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Azerbeidzjan bekendgemaakt. Esteban Ocon werd zaterdag na afloop van de kwalificatie gediskwalificeerd, en start zodoende achteraan.

Max Verstappen kwam in een chaotische kwalificatie opnieuw bovendrijven als de beste coureur van zijn generatie. Na crashes van Charles Leclerc en Oscar Piastri in Q3 gingen de baanomstandigheden vanwege natte en winderige omstandigheden in hoog tempo achteruit. Lange tijd leek het er daarom op dat Carlos Sainz in de Williams pole position zou pakken, maar uiteindelijk was het Verstappen die als enige coureur op een extreem glibberige baan de tijd van de Spanjaard wist te verbeteren.

Startopstelling GP van Azerbeidzjan

Verstappen start zodoende vanaf pole, met Sainz op de tweede plaats. Liam Lawson en Kimi Antonelli vormen de tweede startrij, gevolgd door George Russell, Yuki Tsunoda, Lando Norris, Isack Hadjar, Piastri, Leclerc, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Gabriel Bortoleto, Lance Stroll, Oliver Bearman, Franco Colapinto, Nico Hülkenberg, Pierre Gasly en Alexander Albon.

Ocon gediskwalificeerd

Esteban Ocon werd na afloop van de kwalificatie gediskwalificeerd, omdat de achtervleugel van Alpine niet aan de reglementen voldeed. Volgens het boekje moest de Fransman vervolgens toestemming vragen om alsnog deel te mogen nemen aan de race, waarna de FIA deze toewees. Ocon start de Grand Prix van Azerbeidzjan zodoende als twintigste.

