close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Verstappen, baku, 2024

De definitieve startopstelling voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan na diskwalificatie

De definitieve startopstelling voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan na diskwalificatie

Jan Bolscher
Verstappen, baku, 2024

De FIA heeft zojuist de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Azerbeidzjan bekendgemaakt. Esteban Ocon werd zaterdag na afloop van de kwalificatie gediskwalificeerd, en start zodoende achteraan.

Max Verstappen kwam in een chaotische kwalificatie opnieuw bovendrijven als de beste coureur van zijn generatie. Na crashes van Charles Leclerc en Oscar Piastri in Q3 gingen de baanomstandigheden vanwege natte en winderige omstandigheden in hoog tempo achteruit. Lange tijd leek het er daarom op dat Carlos Sainz in de Williams pole position zou pakken, maar uiteindelijk was het Verstappen die als enige coureur op een extreem glibberige baan de tijd van de Spanjaard wist te verbeteren.

Startopstelling GP van Azerbeidzjan

Verstappen start zodoende vanaf pole, met Sainz op de tweede plaats. Liam Lawson en Kimi Antonelli vormen de tweede startrij, gevolgd door George Russell, Yuki Tsunoda, Lando Norris, Isack Hadjar, Piastri, Leclerc, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Gabriel Bortoleto, Lance Stroll, Oliver Bearman, Franco Colapinto, Nico Hülkenberg, Pierre Gasly en Alexander Albon.

Ocon gediskwalificeerd

Esteban Ocon werd na afloop van de kwalificatie gediskwalificeerd, omdat de achtervleugel van Alpine niet aan de reglementen voldeed. Volgens het boekje moest de Fransman vervolgens toestemming vragen om alsnog deel te mogen nemen aan de race, waarna de FIA deze toewees. Ocon start de Grand Prix van Azerbeidzjan zodoende als twintigste.

Gerelateerd

Max Verstappen

Net binnen

LIVE | Grand Prix van Azerbeidzjan: Verstappen leidt, Piastri crasht en zorgt voor safety car
GP van Azerbeidzjan

LIVE | Grand Prix van Azerbeidzjan: Verstappen leidt, Piastri crasht en zorgt voor safety car

  • 1 uur geleden
  • 1
 Kravitz lovend over Verstappen in Bakoe: 'Wanneer dát nodig is, hebben ze Max!'
Max Verstappen

Kravitz lovend over Verstappen in Bakoe: 'Wanneer dát nodig is, hebben ze Max!'

  • 34 minuten geleden
De definitieve startopstelling voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan na diskwalificatie
Startopstelling

De definitieve startopstelling voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan na diskwalificatie

  • 1 uur geleden
  • 5
 Kelly Piquet haalt gram na pole position Verstappen in Bakoe:
Verstappen & Piquet

Kelly Piquet haalt gram na pole position Verstappen in Bakoe: "Laat het ze maar zien"

  • 1 uur geleden
Sainz overwoog bewust rode vlag te veroorzaken in kwalificatie Bakoe:
Carlos Sainz

Sainz overwoog bewust rode vlag te veroorzaken in kwalificatie Bakoe: "Ja, ging door mijn hoofd"

  • 1 uur geleden
  • 1
 Man doet huwelijksaanzoek op tribune tijdens pole Verstappen in Bakoe
Huwelijksaanzoek

Man doet huwelijksaanzoek op tribune tijdens pole Verstappen in Bakoe

  • 2 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
500.000+ views

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'

  • 9 september
 Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
200.000+ views

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender

  • 13 september
 Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
200.000+ views

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards

  • 3 september
 Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
150.000+ views

Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri

  • 16 september
 Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio:
100.000+ views

Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"

  • 9 september
 McLaren-truc gekopieerd? 'Red Bull introduceerde nieuwe remmen in Monza'
100.000+ views

McLaren-truc gekopieerd? 'Red Bull introduceerde nieuwe remmen in Monza'

  • 10 september

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x