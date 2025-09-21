De definitieve startopstelling voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan na diskwalificatie
De definitieve startopstelling voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan na diskwalificatie
De FIA heeft zojuist de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Azerbeidzjan bekendgemaakt. Esteban Ocon werd zaterdag na afloop van de kwalificatie gediskwalificeerd, en start zodoende achteraan.
Max Verstappen kwam in een chaotische kwalificatie opnieuw bovendrijven als de beste coureur van zijn generatie. Na crashes van Charles Leclerc en Oscar Piastri in Q3 gingen de baanomstandigheden vanwege natte en winderige omstandigheden in hoog tempo achteruit. Lange tijd leek het er daarom op dat Carlos Sainz in de Williams pole position zou pakken, maar uiteindelijk was het Verstappen die als enige coureur op een extreem glibberige baan de tijd van de Spanjaard wist te verbeteren.
Startopstelling GP van Azerbeidzjan
Verstappen start zodoende vanaf pole, met Sainz op de tweede plaats. Liam Lawson en Kimi Antonelli vormen de tweede startrij, gevolgd door George Russell, Yuki Tsunoda, Lando Norris, Isack Hadjar, Piastri, Leclerc, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Gabriel Bortoleto, Lance Stroll, Oliver Bearman, Franco Colapinto, Nico Hülkenberg, Pierre Gasly en Alexander Albon.
Ocon gediskwalificeerd
Esteban Ocon werd na afloop van de kwalificatie gediskwalificeerd, omdat de achtervleugel van Alpine niet aan de reglementen voldeed. Volgens het boekje moest de Fransman vervolgens toestemming vragen om alsnog deel te mogen nemen aan de race, waarna de FIA deze toewees. Ocon start de Grand Prix van Azerbeidzjan zodoende als twintigste.
Gerelateerd
Net binnen
LIVE | Grand Prix van Azerbeidzjan: Verstappen leidt, Piastri crasht en zorgt voor safety car
- 1 uur geleden
- 1
Kravitz lovend over Verstappen in Bakoe: 'Wanneer dát nodig is, hebben ze Max!'
- 34 minuten geleden
De definitieve startopstelling voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan na diskwalificatie
- 1 uur geleden
- 5
Kelly Piquet haalt gram na pole position Verstappen in Bakoe: "Laat het ze maar zien"
- 1 uur geleden
Sainz overwoog bewust rode vlag te veroorzaken in kwalificatie Bakoe: "Ja, ging door mijn hoofd"
- 1 uur geleden
- 1
Man doet huwelijksaanzoek op tribune tijdens pole Verstappen in Bakoe
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
- 9 september
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
- 13 september
Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
- 3 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"
- 9 september
McLaren-truc gekopieerd? 'Red Bull introduceerde nieuwe remmen in Monza'
- 10 september