VIDEO | Verstappen na sensationele pole in Bakoe: 'Ik zat niet eens op de juiste banden' | GPFans News
VIDEO | Verstappen na sensationele pole in Bakoe: 'Ik zat niet eens op de juiste banden' | GPFans News
Max Verstappen hield het hoofd koel tijdens een chaotische kwalificatie in Bakoe en was met een 1:41.117 uiteindelijk de snelste. De Nederlander start de race in Azerbeidzjan vanaf P1 en deelt de eerste startrij met zijn oud-teamgenoot Carlos Sainz.
Gerelateerd
Net binnen
Lando Norris
Norris ziet overwinning buiten handbereik: "Red Bull is gewoon te snel"
- 22 minuten geleden
- 1
Max Verstappen
Verstappen onthult dat Red Bull RB21 stuk beter begrijpt: 'Dan kun je er ook meer uithalen'
- 54 minuten geleden
Lewis Hamilton
Hamilton in zak en as na uitschakeling: "Ik heb geen fouten gemaakt"
- 1 uur geleden
- 3
GP van Azerbeidzjan
Dit is de voorlopige startopstelling van de Grand Prix van Azerbeidzjan
- 1 uur geleden
- 2
VIDEO
VIDEO | Verstappen na sensationele pole in Bakoe: 'Ik zat niet eens op de juiste banden' | GPFans News
- 2 uur geleden
FIA
FIA diskwalificeert Ocon voor afwijking in achtervleugel tijdens kwalificatie
- 2 uur geleden
- 2
Veel gelezen
500.000+ views
Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
- 9 september
200.000+ views
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
- 13 september
200.000+ views
Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
- 3 september
150.000+ views
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
100.000+ views
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
100.000+ views
Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
- 31 augustus