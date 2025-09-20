Max Verstappen verslagen door McLaren in de derde vrije training, Ferrari valt terug

Lando Norris heeft de derde vrije training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan als snelste coureur afgesloten. De Brit noteerde een 1:41.223 en bleef daarmee 0,222 seconden voor op Max Verstappen. Oscar Piastri wist in de slotminuten nog de derde tijd te pakken, vóór Lewis Hamilton.

Onder zonnige en winderige omstandigheden begon de sessie rustig. Pas na enkele minuten kwamen de eerste coureurs naar buiten, met klachten over de stevige wind. Ollie Bearman schoot in de openingsfase even rechtdoor, maar bleef zich knap staande houden. De Ferrari’s maakten aanvankelijk de dienst uit, al raakte Charles Leclerc de muur in bocht 8 en vond hij geen verbetering meer. Carlos Sainz ontbrak evenzeer in de strijd om de toptijden.

Verstappen en Norris strijden om de leiding

Halverwege leek Verstappen goed op weg, met een paarsgekleurde sector 2 en een ronde van 1:41.727 die hem naar de eerste plaats bracht. Toch was het Norris die in de absolute slotfase nog toesloeg met zijn 1:41.223. De Brit gaf McLaren daarmee opnieuw een belangrijke indicatie van de snelheid voor de kwalificatie. Piastri, die lange tijd moeite had om een foutloze ronde neer te zetten, vond op het laatste moment nog de snelheid en pakte P3 met een 1:41.538. Daarmee verdrong hij Hamilton naar de vierde plaats, terwijl Kimi Antonelli wederom indruk maakte met de vijfde tijd, vóór George Russell.

