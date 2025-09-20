Dit is waarom Piastri geen gridstraf kreeg ondanks gele vlag-overtreding in Bakoe
Oscar Piastri overtrad een regel rondom de gele vlaggen tijdens de tweede vrije training voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. Toch heeft de coureur van McLaren geen gridstraf gekregen. De stewards hebben in een verklaring van de FIA laten weten waarom.
Het was een lastige vrijdag voor de regerend constructeurskampioenen op het Baku City Circuit. Piastri miste een deel van Vrije Training 1 vanwege een probleem met de power unit, terwij Lando Norris een deel van Vrije Training 2 miste vanwege een gebroken ophanging na een tik tegen de muur. Norris klokte de tiende tijd, terwijl Piastri niet verder kwam dan P12. De laatstgenoemde werd ook nog eens naar de stewards gefloten na de tweede trainingssessie. Hij had zich mogelijk niet aan Artikel 2.5.5.b van Bijlage H van de International Sporting Code gehouden.
Reprimande in plaats van gridstraf
In dat artikel van de FIA staan de regels voor gele vlaggen beschreven. Piastri werd onderzocht, omdat hij niet genoeg zou hebben afgeremd voor de gele vlaggen in bocht 1, toen Pierre Gasly daar wijd was gegaan. De Australiër bleek inderdaad te snel te zijn gegaan, maar hij kreeg geen gridstraf. De stewards hebben uitgelegd waarom.
Een gele vlag werd getoond bij marshalpost 1.2, terwijl er een groen licht te zien was op lichtpanel 3. De vlag is leidend, terwijl de lichten rondom het circuit die tevens de kleuren van de vlaggen tonen, er meer als extra hulpmiddel zijn. Piastri was al voorbij marshalpost 1.2, voordat de gele vlag daar uithing, maar was nog niet voorbij het groene licht van lichtpanel 3. Toen Piastri dus in het baanvak van bocht 1 was, hing er een gele vlag die hij niet had kunnen zien. Wel had hij kunnen zien dat Gasly van de baan was gegaan, en toch verbeterde hij zijn tijd in de eerste minisector.
De stewards hebben Piastri een reprimande gegeven - bij vier reprimandes binnen hetzelfde seizoen krijg je een gridstraf - in plaats van een gridstraf, omdat hij een gele vlag-overtreding had begaan, al was de gele vlag dus niet voor hem te zien. Toonde lichtpanel 3 een geel in plaats van een groen licht en Piastri had alsnog een verbetering neergezet in de eerste minisector, dan was het een ander verhaal geweest.
