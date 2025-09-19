Helmut Marko heeft goed nieuws over de auto van Red Bull Racing voor de tweede seizoenshelft. Monza, een weekend waarin Max Verstappen een overwinning boekte, lijkt geen incident te zijn geweest. Ook tijdens de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan lijkt het er goed uit te gaan zien.

In gesprek met Motorsport.com stelt Marko dat Red Bull zich in Bakoe weer net zo wil laten zien als in Monza het geval was. "Ik denk dat we hier kunnen bewijzen dat Monza geen eenmalige uitschieter is geweest. Ik denk dat we zaterdag de top-drie kunnen halen tijdens de kwalificatie en dat betekent dat we in de race voor de overwinning kunnen vechten."

Artikel gaat verder onder video

Marko onthult wat er is veranderd aan RB21

Volgens Marko kan het momentum door worden getrokken, omdat het werkvenster van de RB21 van Verstappen en teamgenoot Yuki Tsunoda is vergroot. "Het momentum blijft behouden, de auto heeft een groter window en de auto is nu ook makkelijker af te stellen. In dat opzicht is het zeker een stap voorwaarts."

Related image

Red Bull wil nog iets vinden voor kwalificatie

Volgens Marko is de auto qua race pace voor zondag al wel goed afgesteld om voor de zege te kunnen gaan, maar ziet hij nog mogelijkheden voor verbetering voor de kwalificatie van zaterdag. "Voor de kwalificatie moeten we nog wel iets vinden. Max vraagt altijd het maximale, maar de verbetering van de eerste training naar de tweede sessie was al significant."

Gerelateerd