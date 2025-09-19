Helmut Marko heeft onthuld hoe Red Bull Racing na de vrijdag in Bakoe ervoor staat richting de kwalificatie en de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan op zaterdag en zondag. Het nieuws lijkt positief te zijn voor Max Verstappen en zijn team.

Tegenover Motorsport.com blikt Marko terug op de vrijdag in Bakoe en stelt hij dat zeker de longruns er goed uit lijken te zien voor zondag. "De longruns zien er veelbelovend uit. Ik denk dat we in een positie zitten om weer vooraan te vechten."

Marko over kwalificatiesnelheid Red Bull in Bakoe

Voor zaterdag denkt Marko dat Red Bull nog iets moet gaan vinden. "Voor de kwalificatiesimulaties moeten we nog wel een tiende à anderhalve tiende zien te vinden, maar dat is met het finetunen wel mogelijk." Twee weken geleden kon Verstappen pole veroveren in Monza, waarna hij ook de race kon domineren doordat de setup voor allebei de dagen goed was. Hier wil Red Bull richting de zaterdag in Bakoe ook naartoe.

Verschillende motorstanden op vrijdag

Marko stelt ook dat een team als Ferrari, dat bijna 0.5 seconden sneller was dan Red Bull op vrijdag, volop aan het data verzamelen was op een hoge motorstand. Dit levert volgens Marko ook nog een verschil op dat er niet zal zijn als ook Red Bull op volledige oorlogssterkte zal rijden. "Ongeveer een halve tiende, waardoor ik denk dat we er in de kwalificatie ook niet zover achter zullen zitten." McLaren had een mindere dag, maar Marko stelt wel dat hij Lando Norris en Oscar Piastri gewoon vooraan verwacht op zaterdag en zondag. "Beide coureurs hebben de muur geraakt, dus hun kwalificatietijden zijn niet representatief."

