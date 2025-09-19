Max Verstappen heeft de vrijdag van de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe achter de rug en moest toekijken hoe Ferrari als winnaar uit de bus kwam. Toch is hij over de auto van Red Bull Racing niet ontevreden, ziet hij nog wat verbeterpunten en weet hij wat zaterdag tijdens de kwalificatie de doorslag gaat geven.

Tijdens een rommelige en onderbroken eerste sessie werd Verstappen zevende, maar in een representatievere tweede vrije training werd hij zesde op 0.609 seconden van Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton die meer dan 0.477 seconden waren dan de rest van het veld. Verstappen stelt na afloop van de vrijdag tegenover F1TV dat hij niet ontevreden is met hoe de RB21 presteert in Bakoe. “Het ging niet slecht. De auto voelt goed aan, wat positief is. We hebben een stabiele balans gevonden op dit nogal specifieke circuit. Dat is wat je nodig hebt."

Verstappen ziet ruimte voor verbetering voor Red Bull Racing

Verstappen denkt wel dat er richting de kwalificatie en de race nog wat winst te behalen valt. "Alles moet samenkomen om een goede ronde te rijden. We komen nog steeds een beetje tekort op één vliegende ronde; er valt nog meer te halen uit de auto en uit mezelf. Hopelijk gaat dat morgen iets beter. De lange run voelde prima. Het is hier altijd glad en zwaar voor de banden met de zachtere compounds, maar dat ging niet slecht."

Verstappen over zaterdag en zondag in Bakoe

Verstappen denkt dat Ferrari, McLaren, hijzelf en wellicht Mercedes dicht in de buurt van elkaar zullen zitten op zaterdag tijdens de kwalificatie en dat de coureur in de auto het verschil zal maken in de straten van Bakoe om pole te veroveren. “Ik verwacht dat een paar teams dicht bij elkaar zullen zitten, en dan komt het allemaal neer op het rijden van een perfecte ronde.”

