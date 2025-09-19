McLaren is als favoriet afgereisd naar Bakoe voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan, maar het lijkt flinke concurrente te gaan krijgen van Ferrari. Het team lijkt bij allebei de coureurs een trucje te hebben gevonden.

Ferrari kende een prima vrijdag, in tegenstelling tot McLaren. Daar waar zowel Oscar Piastri als Lando Norris schade opliepen en problemen hadden gedurende de twee sessies op vrijdag, kende Ferrari een voortvarend begin. Charles Leclerc werd derde en Lewis Hamilton dertiende tijdens een flink onderbroken en chaotische eerste vrije training, maar tijdens de rustigere tweede vrije training werd Hamilton eerste voor Leclerc (0.074 seconden verschil), maar het gat naar de rest was 0.477 seconden.

Waarom is Ferrari zo snel?

Sam Collins heeft bij F1TV laten zien waarom Ferrari er tot nu toe met twee coureurs, die verschillende setups hebben, goed bij lijkt te zitten in Bakoe. "Ferrari heeft hun auto's compleet anders afgesteld, met Charles die een lage luchtweerstand en weinig neerwaartse druk heeft. Lewis had een veel steilere achtervleugel die veel meer neerwaartse druk genereert. Leclerc heeft snelheid op rechte stukken. Hamilton heeft snelheid in bochten. Welke kant gaan ze op voor de kwalificatie?" Allebei de setups lijken te werken, dus de vraag is welke kant Ferrari het liefst op wil gaan. Hoe dan ook: de rode bolide gaan we veel voorin zien dit weekend.

