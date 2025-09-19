Fernando Alonso maakte zijn Formule 1-debuut in 2001, toen Jos Verstappen, de vader van Max, nog in het wereldkampioenschap actief was. Max Verstappen is van mening dat Alonso even snel kan zijn als vroeger, mits hij daar de auto voor heeft. De Red Bull Racing-coureur is lovend over zijn collega.

Niemand heeft meer Grands Prix verreden dan Alonso. Op het moment van schrijven is hij 417 keer gestart in een Formule 1-race. 32 keer kwam hij als eerste aan de finish en twee keer heeft hij de wereldkampioenschapsbeker mogen optillen. De laatste overwinning kwam echter in Spanje in 2013 en zijn laatste wereldtitel sleepte hij in 2006 binnen. Is hij met zijn 44 jaar een beetje talent en snelheid verloren of ligt het aan de teams waar Alonso voor heeft gereden? Verstappen prijst Alonso en denkt dat hij nog steeds rap kan zijn.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen heeft veel respect voor Alonso

"Het is echt krankzinnig dat hij nog steeds in de Formule 1 racet", vertelde Verstappen over Alonso bij de aanwezige media in Bakoe. "Ik kan het erg goed vinden met Fernando. Ik bewonder hem als persoon en als coureur heel erg. Het is ongelooflijk dat hij op zijn leeftijd nog steeds de motivatie heeft om te willen presteren in de Formule 1."

De Limburger is van mening dat Alonso nog steeds even snel kan zijn als vroeger. "Hij heeft ook goede jaren gehad, waarin hij het kampioenschap won [in 2005 en 2006]. Daar kon je zien hoe getalenteerd hij is. Dat hij nu niet wint, betekent niet dat hij niet meer snel genoeg is. Hij heeft er gewoon niet de juiste auto voor. Helaas hoort dat er ook bij. Maar het is geweldig dat hij er nog bij is en ik heb veel respect voor wat hij doet."

Related image

Geen Triple Crown-poging van Verstappen

Alonso heeft een poging gedaan de Triple Crown binnen te slepen, het winnen van de Grand Prix van Monaco, de 24 Uur van Le Mans en de Indianapolis 500. De laatstgenoemde is na drie keer nog niet gelukt. Verstappen gaat voorlopig die poging niet wagen. "Ik ben daar zelf ook niet zo in geïnteresseerd. Ik kijk wel naar IndyCar, maar ik hoef daar niet zo nodig te rijden."

Gerelateerd