George Russell mist de eerste dag van het raceweekend in Azerbeidzjan. De Mercedes-coureur voelt zich niet goed en moet de donderdag daarom aan zich voorbij laten gaan, zo laat het team zojuist weten.

De Formule 1 is aangekomen in Bakoe, waar aanstaande zondag de Grand Prix van Azerbeidzjan op het programma staat. Zoals gebruikelijk, staat de eerste dag van het raceweekend - de donderdag - in het teken van mediaverplichtingen voor de coureurs. George Russell moet de donderdag echter aan zich voorbij laten gaan, zo heeft het team van Mercedes zojuist laten weten. "George voelt zich niet goed en komt helaas vandaag niet naar het circuit", laat een woordvoerder weten. "Hij neemt rust voor de sessies van morgen."

