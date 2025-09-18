Albon onthult over Verstappen en Red Bull Racing: "Dat is heel raar om te zeggen"

Alexander Albon vertelt hoe het zijn van de teammaat van Max Verstappen bij Red Bull Racing, hem heeft geholpen om nu het maximale uit zijn auto te halen bij het team van Williams.

Met zeventig WK-punten achter zijn naam is Alexander Albon bezig aan zijn beste seizoen in dienst van Williams tot nu toe. De Thaise Brit behoort al enige tijd tot bekendere namen op de grid, maar er stonden lange tijd vraagtekens rondom zijn ware performance. In dienst van Red Bull Racing werd hij overschaduwd door het talent van de opkomende Max Verstappen, terwijl het in zijn eerste jaren bij Williams juist andersom was: door de tegenvallende performance van teammaten Nicholas Latifi en Logan Sargeant, kon Albon moeilijk zijn waarde laten zien.

Performance Albon in Formule 1

Franco Colapinto wist het Albon eind vorig jaar meer dan eens lastig te maken, waarna hij het jaar tegen racewinnaar Carlos Sainz op moest nemen. Na zestien races heeft Albon echter vaker wel dan niet de overhand ten opzichte van zijn Spaanse collega. Albon is van mening dat hij veel heeft geleerd van zijn achttien maanden bij Red Bull Racing, ondanks dat hij eind 2021 werd ontslagen en een jaar langs de zijlijn door moest brengen.

Veel geleerd van Verstappen

"Ik zat niet op de juiste plek in mijn hoofd", vertelt Albon in de podcast P1 with Matt and Tommy. "Ik was zo gefocust op het verbeteren van mijzelf, maar ik had niet de ervaring om alles te verwerken. Nu zou ik in staat zijn om te focussen op waar Max zijn rondetijd wint en waarom. Waarom is hij zo consistent in een auto, die voor mij zo lastig voelde? Maar ik heb veel geleerd. Ik heb zijn rauwe snelheid geleerd en... Het klinkt heel raar om te zeggen, maar waarom is de auto die hij bestuurt, wel snel te besturen? Wat is het verschil qua afstellingen, waarmee je rondetijd wint. Dat heb ik ook geleerd."

