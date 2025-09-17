Voormalig Red Bull-monteur Nicholas wijst absolute 'GOAT' aan
Voormalig Red Bull-monteur Calum Nicholas krijgt de vraag wie hij nu de absolute ‘Greatest of All Time’ vindt. De Engelsman krijgt een reeks namen voorgeschoteld en mag pas inbreken wanneer hij iemand hoort die volgens hem beter is dan Max Verstappen.
Nicholas stond meer dan tien jaar in de pitbox van Red Bull Racing, maar zette in februari een punt achter die carrière. Inmiddels heeft de voormalig monteur een boek uitgebracht en gaat hij door het leven als ambassadeur van Red Bull Racing.
Nicholas wijst 'GOAT' aan
Hoewel hem diverse namen worden voorgelegd, is zijn conclusie duidelijk: voor Nicholas is Verstappen de beste aller tijden.
