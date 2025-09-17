close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Nicholas, Alonso, Verstappen, Hamilton, socials

Voormalig Red Bull-monteur Nicholas wijst absolute 'GOAT' aan

Voormalig Red Bull-monteur Nicholas wijst absolute 'GOAT' aan

Remy Ramjiawan
Nicholas, Alonso, Verstappen, Hamilton, socials

Voormalig Red Bull-monteur Calum Nicholas krijgt de vraag wie hij nu de absolute ‘Greatest of All Time’ vindt. De Engelsman krijgt een reeks namen voorgeschoteld en mag pas inbreken wanneer hij iemand hoort die volgens hem beter is dan Max Verstappen.

Nicholas stond meer dan tien jaar in de pitbox van Red Bull Racing, maar zette in februari een punt achter die carrière. Inmiddels heeft de voormalig monteur een boek uitgebracht en gaat hij door het leven als ambassadeur van Red Bull Racing.

Nicholas wijst 'GOAT' aan

Hoewel hem diverse namen worden voorgelegd, is zijn conclusie duidelijk: voor Nicholas is Verstappen de beste aller tijden.

Gerelateerd

Net binnen

Palmer niet verrast door vorm Antonelli: 'Russell rijdt juist op kampioenschapsniveau'
Kimi Antonelli

Palmer niet verrast door vorm Antonelli: 'Russell rijdt juist op kampioenschapsniveau'

  • 16 minuten geleden
  • 2
 Voormalig Red Bull-monteur Nicholas wijst absolute 'GOAT' aan
Calum Nicholas

Voormalig Red Bull-monteur Nicholas wijst absolute 'GOAT' aan

  • 50 minuten geleden
F1 blikt terug op laatste podium plek Vettel | F1 Shorts
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡

F1 blikt terug op laatste podium plek Vettel | F1 Shorts

  • 1 uur geleden
  • 44
 Norris neemt F2-coureur Slater mee tijdens ritje door Monaco met Porsche CGT
Lando Norris

Norris neemt F2-coureur Slater mee tijdens ritje door Monaco met Porsche CGT

  • 1 uur geleden
Bortoleto wijst naar Verstappen: 'Daar is hij een voorloper in'
Gabriel Bortoleto

Bortoleto wijst naar Verstappen: 'Daar is hij een voorloper in'

  • 2 uur geleden
FIA nam MCL39 van Norris onder de loep na race op Monza
Controle FIA

FIA nam MCL39 van Norris onder de loep na race op Monza

  • 3 uur geleden
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
500.000+ views

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'

  • 9 september
 Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
200.000+ views

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender

  • 13 september
 Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
200.000+ views

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards

  • 3 september
 Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
100.000+ views

Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort

  • 31 augustus
 Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
100.000+ views

Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris

  • 31 augustus
 Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio:
100.000+ views

Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"

  • 9 september

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x