Oorzaak van gebroken ophanging Alonso onthuld: "Het team was er niet van op de hoogte"
Fernando Alonso maakte goede kans op punten tijdens de F1 Grand Prix van Italië, totdat de ophanging van het rechtervoorwiel het plotseling begaf. Aston Martin is met een opvallende verklaring gekomen over de uitvalbeurt.
Alonso kwalificeerde zich als achtste voor de afgelopen wedstrijd op het Autodromo Nazionale Monza en bleef lange tijd op dezelfde positie rondrijden. Hij maakte relatief vroeg zijn enige pitstop. Niet veel later zakte de AMR25 door de rechtervoorkant. De ophanging was zonder waarschuwing gebroken. "Het is frustrerend, ja, maar helaas raak ik eraan gewend", vertelde de Spanjaard na zijn beschadigde Aston Martin geparkeerd te hebben.
Grind tegen de ophanging
Aston Martin heeft onderzoek gedaan na de gebroken ophanging en is tot de conclusie gekomen dat het kwam door grind. "Het team kan bevestigen dat grind Fernando's auto had geraakt op meerdere plekken tijdens de eerste ronde van de race, waaronder de ophanging die vervolgens beschadigd was. Het team was niet op de hoogte van de hoeveelheid schade. De constante belasting zorgde er uiteindelijk voor dat het onderdeel brak", zo liet Aston Martin in een statement weten.
De Grand Prix van Italië verliep niet veel beter voor Alonso's teamgenoot Lance Stroll, die achttiende werd nadat de strategie om zo lang mogelijk buiten te blijven, slecht uitpakte.
