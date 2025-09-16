McLaren beschuldigd van matchfixing na befaamde teamorder: 'Zal problemen geven'

De Grand Prix van Italië in Monza heeft voor flinke controverse gezorgd rond McLaren. Het team liet Oscar Piastri zijn positie teruggeven aan Lando Norris na een trage pitstop en dat wordt door velen gezien als oneerlijk en zelfs als "matchfixing", zo laat Robert Doornbos weten.

Het incident ontstond toen Norris een langzame pitstop kreeg en daardoor achter Piastri de baan op kwam. Omdat de Brit onder normale omstandigheden voor zijn teamgenoot zou hebben gereden, besloot McLaren te grijpen naar teamorders: Piastri moest Norris voorbij laten. Voormalig F1-coureur Doornbos begrijpt daar niets van. "Norris had de eerste keuze in strategie en normaal zou hij gewoon voor Oscar zijn gebleven. Maar de slechte stop veranderde dat. Dat hoort bij racen", legt hij uit in de podcast Pit Talk. "Door dit te doen verander je de natuurlijke gang van zaken. Je creëert chaos binnen het team."

Beslissende situatie voor McLaren?

De situatie doet denken aan beruchte rivaliteiten uit het verleden: Prost vs. Senna bij McLaren, Rosberg tegen Hamilton bij Mercedes, of Vettel en Webber bij Red Bull. Steeds zorgden teamorders en interne spanningen voor drama. Doornbos waarschuwt: "Dit gaat om het wereldkampioenschap. Beiden strijden voor hun eerste titel. Laat gewoon de beste man winnen." Hij ziet dan ook donkere wolken samenpakken voor McLaren. "Dit zal opnieuw problemen geven. Op deze manier kun je niet doorgaan."

