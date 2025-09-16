close global

verstappen, red bull, 2025, china, f1, generic

Grote veranderingen in Formule 1 vanaf 2026, maar nog veel onzekerheid

Grote veranderingen in Formule 1 vanaf 2026, maar nog veel onzekerheid

Tom Visser
verstappen, red bull, 2025, china, f1, generic

De Formule 1 beleeft in 2026 een grote revolutie met nieuwe technische regels. Auto’s worden lichter, wendbaarder en duurzamer, maar FIA-topman Nikolas Tombazis waarschuwt: de verschillen tussen de teams kunnen groot worden.

Volgens hem is de onzekerheid groter dan ooit. "Volgend jaar hebben we een bredere mate van onzekerheid in de prestaties, dat is absoluut waar. We hebben nieuwkomers en we hebben nieuwe reglementen. Die combinatie kan betekenen dat er op sommige plekken grotere gaten zullen ontstaan."

Elektrische aandrijving gaat grote impact hebben

Ook de rol van elektrische aandrijving gaat sterk toenemen, wat coureurs voor extra uitdagingen stelt. "Het extra werk van het managen van een auto hoort bij de vaardigheden van een coureur. Wat we niet willen, is dat racen verandert in een soort schaakspel, waarbij het alleen nog draait om energiemanagement." Daarnaast is Tombazis kritisch op de beperkingen van het budgetplafond. "Als je significant achterloopt en je kunt dat gat niet dichten omdat je niet extra mag uitgeven, dan ben je gedoemd tot eeuwige ellende."

Weinig informatie over gedrag auto's in regen

Over regenraces blijft hij onzeker. "Ik zou liegen als ik zei dat we complete zekerheid hebben over hoe de nieuwe auto’s zich gedragen in de regen. Wanneer fans veel geld betalen en uiteindelijk bijna geen race zien, is dat verschrikkelijk. Daarom onderzoeken we oplossingen om dat te voorkomen."

