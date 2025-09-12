Hoewel Max Verstappen niets te bewijzen heeft, moet hij dit weekend zijn speciale rijbewijs halen om te mogen racen in GT3-wagens op de Nordschleife. De voormalig teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur, verwacht dat de Red Bull-coureur dat met gemak zal halen, maar vindt het wel terecht dat er geen uitzondering wordt gemaakt voor de viervoudig Formule 1-kampioen.

Verstappen komt dit weekend in actie op de Nordschleife. Het doel is om een speciale GT3-licentie te behalen, beter bekend als een 'A-vergunning'. Daarmee mag Verstappen in de toekomst deelnemen aan 24-uursraces op het legendarische circuit, iets waar hij al vaker over heeft uitgesproken dat hij daaraan wil deelnemen. Daarvoor moet hij dit weekend 14 ronden afleggen, zonder een incident te veroorzaken.

Veel mensen denken er te kunnen rijden

Bij Grand Prix Radio legt Verschuur uit dat er veel 'koekenbakkers' zijn die denken dat zij ook goed genoeg zijn voor de 'Groene Hel'. "Dat moet iedereen die op de Nordschleife rijdt. Ik heb er zelf ook gereden. Dan moet je een aantal ronden rijden, in verschillende auto's. Dan mag je geen ongelukken hebben. Je moet ook een bepaalde tijd rijden. Dat doen ze omdat ze niet allemaal van die koekenbakkers krijgen die denken: 'ik kan goed rijden', een hoop geld betalen en dan de Nordschleife gaan rijden. Dat is veel te gevaarlijk. Er gebeuren natuurlijk best wel veel ongelukken."

Regels gelden ook voor Verstappen

Dat ook Verstappen zich moet bewijzen, vindt Verschuur prima: "En hij moet daar ook aan voldoen. Dan kun je zeggen: hij is toch Formule 1-coureur? Jawel, maar ook die mensen moeten aan de regels voldoen, anders gelden de regels natuurlijk voor 'Jan Tat.'" Daarnaast ziet Verschuur dat het bezoek van Verstappen goed is voor de GT3-klasse: "Het is alleen maar een geweldige promotie voor die GT3-klasse en voor de Nordschleife dat daar de held van de autosport gaat rijden."

