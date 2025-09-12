Na veel berichten over het NLS-debuut van Max Verstappen is de viervoudig kampioen zelf ook gearriveerd op de Nürburgring. De Nederlander maakt zich op voor een ritje in de GT4, met als doel uiteindelijk zijn GT3-licentie te behalen.

De Nederlander gebruikt zijn vrije Formule 1-weekend om in Duitsland in actie te komen. Verstappen zal zaterdag in de nummer-980 Porsche van Lionspeed GP stappen, zo kan GPFans bevestigen. Het doel is om uiteindelijk zijn 'Permit A' te behalen; daarmee kan hij met GT3-auto's op de Nürburgring Nordschleife racen. Daarvoor moet hij veertien ronden afleggen in een GT4-wagen, zonder incidenten.

Verstappen gearriveerd bij Lionspeed GP

Verstappen zelf is inmiddels op het circuit gearriveerd. De Nederlander racet dit weekend onder de vlag van Lionspeed GP. Eerder werd de protegé van Verstappen, Chris Lulham, ook al bij dit team geplaatst; ook hij moest namelijk zijn GT3-licentie behalen.

