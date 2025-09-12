Volgens Allard Kalff wordt het de hoogste tijd dat Jos Verstappen de nodige credits krijgt. De voormalig Formule 1-coureur waarschuwde begin 2024 al dat Red Bull Racing zou dreigen te imploderen als Christian Horner aan zou blijven.

De voormalig teambaas van Red Bull Racing was in die periode verwikkeld in een machtsstrijd binnen het Oostenrijkse team. Hij kon rekenen op de steun van de meerderheidsaandeelhouders uit Thailand, terwijl Helmut Marko juist de Oostenrijkse tak vertegenwoordigde. De tweestrijd leidde uiteindelijk tot het vertrek van een aantal kopstukken, waaronder Adrian Newey. Jos Verstappen stelde destijds dat Horner ervoor zou zorgen dat het team zou imploderen.

Artikel gaat verder onder video

Feedback Max Verstappen

Kalff legt in In de Slipstream uit dat met Laurent Mekies aan het roer de rust bij Red Bull Racing is teruggekeerd. Daarbij wijst hij op een uitspraak van Adrian Newey over de viervoudig wereldkampioen: "Wat zei Adrian Newey nou in een interview over Max Verstappen? Hij zei: ‘Je kan die auto volhangen met honderdduizend sensoren, maar Verstappen komt altijd met een goed idee. En hij weet precies uit te leggen waarom hij ergens harder kan rijden, als we die auto beter maken.’ En daar heeft hij helemaal geen sensoren voor nodig. Dat zit gewoon in die man, net zoals ooit bij [Michael] Schumacher of [Niki] Lauda," opent Kalff.

Jos Verstappen heeft gelijk gekregen

Afgelopen weekend gaf Marko ook aan dat het team inmiddels meer luistert naar de coureurs, en Kalff ziet zijn punt bevestigd: "Dat is het verschil tussen Mekies en Horner. Horner zou niet luisteren, Mekies wel." Daarbij moeten de credits volgens hem ook naar Verstappen senior: "Eindelijk zou iemand Jos Verstappen wat credits mogen geven, toen hij zei: ‘Als Horner zo doorgaat, implodeert het team.’"

