close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Jos and Max Verstappen in Monaco

Kalff: "Eindelijk zou iemand Jos Verstappen wat credits mogen geven"

Kalff: "Eindelijk zou iemand Jos Verstappen wat credits mogen geven"

Remy Ramjiawan
Jos and Max Verstappen in Monaco

Volgens Allard Kalff wordt het de hoogste tijd dat Jos Verstappen de nodige credits krijgt. De voormalig Formule 1-coureur waarschuwde begin 2024 al dat Red Bull Racing zou dreigen te imploderen als Christian Horner aan zou blijven.

De voormalig teambaas van Red Bull Racing was in die periode verwikkeld in een machtsstrijd binnen het Oostenrijkse team. Hij kon rekenen op de steun van de meerderheidsaandeelhouders uit Thailand, terwijl Helmut Marko juist de Oostenrijkse tak vertegenwoordigde. De tweestrijd leidde uiteindelijk tot het vertrek van een aantal kopstukken, waaronder Adrian Newey. Jos Verstappen stelde destijds dat Horner ervoor zou zorgen dat het team zou imploderen.

Feedback Max Verstappen

Kalff legt in In de Slipstream uit dat met Laurent Mekies aan het roer de rust bij Red Bull Racing is teruggekeerd. Daarbij wijst hij op een uitspraak van Adrian Newey over de viervoudig wereldkampioen: "Wat zei Adrian Newey nou in een interview over Max Verstappen? Hij zei: ‘Je kan die auto volhangen met honderdduizend sensoren, maar Verstappen komt altijd met een goed idee. En hij weet precies uit te leggen waarom hij ergens harder kan rijden, als we die auto beter maken.’ En daar heeft hij helemaal geen sensoren voor nodig. Dat zit gewoon in die man, net zoals ooit bij [Michael] Schumacher of [Niki] Lauda," opent Kalff.

Jos Verstappen heeft gelijk gekregen

Afgelopen weekend gaf Marko ook aan dat het team inmiddels meer luistert naar de coureurs, en Kalff ziet zijn punt bevestigd: "Dat is het verschil tussen Mekies en Horner. Horner zou niet luisteren, Mekies wel." Daarbij moeten de credits volgens hem ook naar Verstappen senior: "Eindelijk zou iemand Jos Verstappen wat credits mogen geven, toen hij zei: ‘Als Horner zo doorgaat, implodeert het team.’"

Gerelateerd

Net binnen

Verstappen met privévliegtuig aangekomen in Duitsland voor examen en debuut in GT4-auto
Verstappen in GT-series

Verstappen met privévliegtuig aangekomen in Duitsland voor examen en debuut in GT4-auto

  • 6 minuten geleden
Kalff:
Jos Verstappen

Kalff: "Eindelijk zou iemand Jos Verstappen wat credits mogen geven"

  • 51 minuten geleden
Ford-topman wijst naar Verstappen: 'Daardoor hebben we nog meer respect voor Max'
Max Verstappen

Ford-topman wijst naar Verstappen: 'Daardoor hebben we nog meer respect voor Max'

  • 1 uur geleden
Red Bull reageert op mogelijke gridstraf Verstappen, 'crisis bij Ferrari' | GPFans Recap
GPFans Recap

Red Bull reageert op mogelijke gridstraf Verstappen, 'crisis bij Ferrari' | GPFans Recap

  • Gisteren 21:44
Verstappen legt uit waarom hij nooit de Indy 500 zal rijden
Max Verstappen

Verstappen legt uit waarom hij nooit de Indy 500 zal rijden

  • Gisteren 20:59
'Ferrari staat op het punt drie sleutelpersonen te verliezen'
Ferrari

'Ferrari staat op het punt drie sleutelpersonen te verliezen'

  • Gisteren 20:14
Meer nieuws

Veel gelezen

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
400.000+ views

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'

  • 9 september
 Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
200.000+ views

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards

  • 3 september
 Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
100.000+ views

Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort

  • 31 augustus
 Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
100.000+ views

Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris

  • 31 augustus
 Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio:
100.000+ views

Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"

  • 9 september
 Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
75.000+ views

Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen

  • 30 augustus

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x