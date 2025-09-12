Kalff: "Eindelijk zou iemand Jos Verstappen wat credits mogen geven"
Kalff: "Eindelijk zou iemand Jos Verstappen wat credits mogen geven"
Volgens Allard Kalff wordt het de hoogste tijd dat Jos Verstappen de nodige credits krijgt. De voormalig Formule 1-coureur waarschuwde begin 2024 al dat Red Bull Racing zou dreigen te imploderen als Christian Horner aan zou blijven.
De voormalig teambaas van Red Bull Racing was in die periode verwikkeld in een machtsstrijd binnen het Oostenrijkse team. Hij kon rekenen op de steun van de meerderheidsaandeelhouders uit Thailand, terwijl Helmut Marko juist de Oostenrijkse tak vertegenwoordigde. De tweestrijd leidde uiteindelijk tot het vertrek van een aantal kopstukken, waaronder Adrian Newey. Jos Verstappen stelde destijds dat Horner ervoor zou zorgen dat het team zou imploderen.
Feedback Max Verstappen
Kalff legt in In de Slipstream uit dat met Laurent Mekies aan het roer de rust bij Red Bull Racing is teruggekeerd. Daarbij wijst hij op een uitspraak van Adrian Newey over de viervoudig wereldkampioen: "Wat zei Adrian Newey nou in een interview over Max Verstappen? Hij zei: ‘Je kan die auto volhangen met honderdduizend sensoren, maar Verstappen komt altijd met een goed idee. En hij weet precies uit te leggen waarom hij ergens harder kan rijden, als we die auto beter maken.’ En daar heeft hij helemaal geen sensoren voor nodig. Dat zit gewoon in die man, net zoals ooit bij [Michael] Schumacher of [Niki] Lauda," opent Kalff.
Jos Verstappen heeft gelijk gekregen
Afgelopen weekend gaf Marko ook aan dat het team inmiddels meer luistert naar de coureurs, en Kalff ziet zijn punt bevestigd: "Dat is het verschil tussen Mekies en Horner. Horner zou niet luisteren, Mekies wel." Daarbij moeten de credits volgens hem ook naar Verstappen senior: "Eindelijk zou iemand Jos Verstappen wat credits mogen geven, toen hij zei: ‘Als Horner zo doorgaat, implodeert het team.’"
Gerelateerd
Net binnen
Verstappen met privévliegtuig aangekomen in Duitsland voor examen en debuut in GT4-auto
- 6 minuten geleden
Kalff: "Eindelijk zou iemand Jos Verstappen wat credits mogen geven"
- 51 minuten geleden
Ford-topman wijst naar Verstappen: 'Daardoor hebben we nog meer respect voor Max'
- 1 uur geleden
Red Bull reageert op mogelijke gridstraf Verstappen, 'crisis bij Ferrari' | GPFans Recap
- Gisteren 21:44
Verstappen legt uit waarom hij nooit de Indy 500 zal rijden
- Gisteren 20:59
'Ferrari staat op het punt drie sleutelpersonen te verliezen'
- Gisteren 20:14
Veel gelezen
Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
- 9 september
Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
- 3 september
Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
- 31 augustus
Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
- 31 augustus
Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"
- 9 september
Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
- 30 augustus