Red Bull Racing-topman Helmut Marko vertelt dat "alles exact op schema loopt" wat betreft een eventuele promotie van Isack Hadjar vanuit zusterteam Racing Bulls naar de Oostenrijkse grootmacht.

Yuki Tsunoda rijdt sinds de Grand Prix van Japan dit jaar in dienst van Red Bull Racing, maar de 25-jarige coureur heeft het zwaar in het zitje naast Max Verstappen. Het is inmiddels een publiek geheim dat de auto van Red Bull ontzettend lastig te besturen is. Niet alleen vanwege de tegenvallende performance, maar ook vanwege de unieke rijstijl van Verstappen: de onbetwiste nummer één binnen het team. Sergio Pérez blies eind vorig jaar de aftocht als Red Bull Racing-coureur, waarna Liam Lawson na slechts twee races alweer uit het zitje werd gewipt. Tsunoda is sindsdien zijn vervanger.

Tsunoda heeft het moeilijk bij Red Bull Racing

Maar met slechtst twaalf punten en de negentiende plaats in het wereldkampioenschap, is het sterk de vraag of de Japanner ook volgend jaar nog voor Red Bull Racing zal rijden. De formatie uit Milton Keynes, heeft in de vorm van Isack Hadjar immers een - zo lijkt - groeibriljant in huis. Hadjar maakt dit jaar tijdens zijn debuutseizoen grote indruk bij Racing Bulls, en eindigde in Zandvoort met de derde plaats zelfs op het podium.

Isack Hadjar de volgende in de rij?

In gesprek met Kleine Zeitung wordt Red Bull-topman Helmut Marko gevraagd naar een mogelijke promotie voor Hadjar: "We lopen precies op schema", klinkt het. "Hij is volledig geïnteresseerd en krijgt nog meerdere mogelijkheden bij ons dit jaar." Daarmee lijkt de Oostenrijker te doelen op testdagen. Het is echter de vraag of Hadjar op dit punt in zijn loopbaan dat zitje naast Verstappen wel moet willen. Met zijn voorgangers, is het immers slecht afgelopen.

