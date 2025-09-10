Toto Wolff waarschuwt voor Red Bull-project: 'Het is als het beklimmen van de Mount Everest'

Toto Wolff ziet de overstap van Red Bull naar een eigen motorenproject als een enorme uitdaging. Volgens de Mercedes-teambaas staat Red Bull vanaf 2026 voor misschien wel de grootste test uit zijn Formule 1-geschiedenis, wanneer het team met een eigen krachtbron de strijd moet aangaan met gevestigde motorbouwers.

Vanaf 2026 verandert het motorreglement drastisch. Er komt meer nadruk op elektrisch vermogen en energiemanagement wordt nóg belangrijker. Waar sommige teams de samenwerking zoeken met grote autofabrikanten, kiest Red Bull ervoor om samen met Ford een eigen motor in elkaar te zetten. Daarmee nemen ze het vanaf 2026 op tegen namen als Mercedes, Ferrari en Audi, terwijl ook General Motors zich in de nabije toekomst als motorleverancier wil mengen.

Artikel gaat verder onder video

Ingewikkelde klus voor het team uit Milton Keynes

In gesprek met De Telegraaf zei Wolff: "Dit project is als het beklimmen van de Mount Everest. Ze nemen het op tegen fabrikanten met tientallen jaren ervaring." Toch waarschuwt Wolff dat Red Bull niet onderschat moet worden. "Toen Red Bull destijds de Formule 1 in kwam, grapte iedereen dat een energiedrankjesfabrikant het opnam tegen Ferrari, Mercedes en McLaren. Ondertussen hebben ze heel wat gewonnen. Maar met de complexiteit van de nieuwe motoren wordt dit wel een gigantische uitdaging."

Horner hoopt op goede ontwikkelingen

Voormalig teambaas Christian Horner, die afscheid nam bij Red Bull, sprak in een eerder stadium al over de enorme druk die er op dit project ligt. "We begrijpen hoe groot de uitdaging is", zei hij. "Maar we hebben een enorm capabel team en hebben veel geïnvesteerd. Alles onder één dak – chassis en motoren – werkt alleen maar in ons voordeel."

Related image

Moeten we te voorzichtig zijn voor het aankomende jaar?

Horner benadrukte dat de verwachtingen voor 2026 niet te hoog moeten zijn. "Het zou gênant zijn voor Mercedes, of voor welke motorfabrikant dan ook, als wij meteen beter zouden zijn. Realistisch gezien gaat dat niet gebeuren. Maar we gaan wel competitief zijn, zeker ten opzichte van andere PU-fabrikanten. Misschien zijn we er in 2026 nog niet helemaal, maar in 2027, 2028 en daarna: op lange termijn is dit 100 procent de juiste stap voor Red Bull."

Het verleden als waarschuwing

Mercedes zelf weet maar al te goed hoe bepalend nieuwe motorreglementen kunnen zijn. In 2014, toen de hybride V6-turbo’s werden ingevoerd, domineerde het merk acht jaar lang onafgebroken de Formule 1. Wolff vindt dat Red Bull, hoe sterk het team met Verstappen nu ook is, zich moet voorbereiden op een loodzware klim. "Red Bull heeft het lef om deze uitdaging aan te gaan", besluit Wolff. "Maar de vraag is of ze bij de eerste poging de absolute top kunnen bereiken."

Gerelateerd