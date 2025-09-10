Geheim achter opmerkelijk moment met Verstappen in cooldown room ontrafeld

Het geheim achter een opvallend moment in de cooldown room na afloop van de Italiaanse Grand Prix, waarbij viervoudig wereldkampioen Max Verstappen verrast stond toe te kijken, is ontrafeld.

Max Verstappen won afgelopen zondag op indrukwekkende wijze de Grand Prix van Monza en kwam met een voorsprong van ruim twintig seconden op nummer twee Lando Norris over de streep. Na afloop van de race was het traditiegetrouw tijd voor de cooldown room: een ruimte waar de coureurs die op het podium staan, even bij kunnen komen en naar wat hoogtepunten van de race kunnen kijken. Dit wordt live uitgezonden en zorgt vaak voor interessante televisie, omdat de rijders vaak de pikante momenten even met elkaar doornemen.

Mysterie in de cooldown room ontrafeld

Maar afgelopen zondag zorgde het voor een ander opvallend moment. Verstappen was duidelijk verrast toen hij naar de muur links van zich keek, en zijn naam zag staan. Op de muur stonden alle namen voorgaande winnaars van de Grand Prix van Monza, waaronder Verstappen in 2022, 2023 én 2025. Verstappen was duidelijk in de war, omdat zijn 2025-overwinning nu al op de muur stond, waarna het lange tijd het onderwerp van gesprek was in de cooldown room.

Inmiddels is het mysterie echter ontrafeld. De Formule 1 heeft beelden gedeeld waarop te zien is hoe een artiest direct nadat Verstappen over de streep kwam, zijn naam toevoegde op het bord.

