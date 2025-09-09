VIDEO | Verstappen debuteert in andere klasse buiten F1, Wolff waarschuwt McLaren | GPFans News
Max Verstappen zal aankomend weekend voor het eerst deelnemen aan de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), zo verneemt GPFans uit bronnen dichtbij de organisatie van het kampioenschap. De F1-coureur van Red Bull zal nog niet met een GT3-auto in actie mogen komen. Hij zal eerst moeten debuteren in een wat langzamere bolide.
