Verstappen legt viraal gegane boordradio in Monza uit: "Daarom zei ik dat"
Max Verstappen reageerde tijdens de Grand Prix van Monza met een knipoog, toen zijn race-engineer hem vroeg geen risico te nemen. Na afloop van de race legt de viervoudig wereldkampioen uit wat hij bedoelde met zijn opmerking.
Max Verstappen boekte afgelopen zondag op zeer dominante wijze zijn derde overwinning van het seizoen. In de Grand Prix van Italië rekende de Red Bull Racing-coureur in de openingsfase van de race af met Lando Norris, waarna hij in hoog tempo aan de horizon verdween. In de slotfase van de race was het gat naar de auto's van McLaren dusdanig groot, dat race-engineer Gianpiero Lambiase over de boordradio zei: "Je hebt al het harde werk gedaan, Max. Laten we haar thuis brengen en geen risico nemen."
Boorradio Verstappen Grand Prix van Italië
Verstappen reageerde zoals alleen hij dat kan met de woorden: "Geen risico, vol gas." De boordradio ging als een lopend vuurtje over social media, maar er blijkt meer achter de uitspraak te zitten: "Het was een grapje. Onze engineer in het simracen met Team Redline zegt altijd dat hij soms stress voelt. En als ik aan het racen ben, zegt hij altijd: Geen risico, vol gas. Daarom zei ik dat", klinkt het lachend.
