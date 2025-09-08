Voormalig Red Bull Racing-teambaas Christian Horner reageerde zondag via een Whatsapp-bericht op de indrukwekkende zege van Max Verstappen in Monza. Zo bleek tijdens een uitzending van Sky Sports.

Max Verstappen liet afgelopen weekend opnieuw zijn klasse zien. De Red Bull Racing-coureur verraste op zaterdag al vriend en vijand door pole position te pakken voor de Grand Prix van Monza, maar zette daarnaast op zondag het hele veld op grote achterstand. Het was een vrij onverwachts machtsvertoon van de Nederlander, gezien de tegenvallende performance van de RB21 dit seizoen. Verstappen zelf vertelde echter al dat er sinds Zandvoort een stap in de juiste richting lijkt te zijn gezet.

Monsterzege Verstappen in Monza

Precies een jaar geleden noemde Verstappen - eveneens in Monza - nog "een monster." De omslag is dus groot. Zo weet ook Christian Horner. De Brit werd eerder dit jaar ontslagen als teambaas van Red Bull Racing, maar is desalniettemin onder de indruk van de performance van het team. Dat bleek tijdens een uitzending van Sky Sports, waarin Martin Brundle een Whatsapp-berichtje voorlas dat hij van de Brit had gekregen.

Horner stuurde berichtje naar Sky Sports

"Vorig jaar was dit onze slechtste race", klonk het. "We reden met een verkeerd downforce-level. Het team heeft erg hard gewerkt aan dit pakket en ze hebben geweldig werk geleverd. Ze hebben het weten om te draaien." Met zijn overwinning komt Verstappen op 230 punten in het wereldkampioenschap te staan. Voor dit jaar lijken de verbeteringen echter te laat te komen. Het gat naar klassementsleider Oscar Piastri bedraagt inmiddels 94 punten.

