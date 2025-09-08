Helmut Marko heeft zijn ogen uitgekeken tijdens de F1 Grand Prix van Italië en de prestatie van Max Verstappen. De Nederlander won de race, voor Lando Norris en Oscar Piastri. Ook had Marko nog een sneer in huis naar Christian Horner, die vertrokken is als teambaas.

Tegenover Viaplay blikt Marko terug op de prestatie van Verstappen, die met bijna twintig seconden voorsprong op de auto's van McLaren de race won. "Het is ongelofelijk. Max is twintig seconden voor de McLarens geëindigd. Hij domineerde de race en reed de snelste ronde van de race." Vervolgens een opvallend moment, waarop teambaas Andrea Stella van McLaren de Oostenrijker komt feliciteren. "Dat is ook terecht. We zijn rivalen, maar geen vijanden. Dit is nu ook de juiste sfeer tussen de teams. De sfeer bij Red Bull is weer terug. We zijn echt heel blij." De naam van de vertrokken Horner wordt niet hardop genoemd, maar Marko lijkt hier wel op te doelen.

Marko lovend over Mekies

Marko vervolgt: "Twee races geleden in Hongarije zagen we er heel slecht uit. Nu zagen we totale dominantie. Vorig jaar hadden we hier een van onze slechtste weekenden. Nu zijn we erg optimistisch en kijken we uit naar de rest van het seizoen. Laurent [Mekies, teambaas Red Bull] heeft een nieuwe aanpak meegenomen naar het team. Het gaat dan over hoe we het racen benaderen. Dat werpt duidelijk zijn vruchten af."

