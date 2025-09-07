Max Verstappen wordt door Italiaanse media gelinkt aan de overname van een MotoGP-team. Raymond Vermeulen, de manager van de viervoudig wereldkampioen, heeft inmiddels gereageerd.

Max Verstappen is al jaren niet meer weg te denken uit de Formule 1, maar de interesse qua racen van de viervoudig wereldkampioen beperkt zich niet tot enkel de koningsklasse van de autosport. De Red Bull Racing-coureur houdt zich onder andere bezig GT3-racen, volgt de Rally-wereld waar vader Jos in uitkomt op de voet, is liefhebber van langeafstands-racen en is daarnaast al van jongs af aan een grote fan van de MotoGP.

Verstappen gelinkt aan overname MotoGP-team

Italiaanse media melden nu echter opvallend nieuws: Verstappen en vader Jos zouden gesprekken hebben gevoerd met Honda en Aprila, over een eventuele overname van zusterteams LCR en Trackhouse. Dat meldt Sky Sports Italy. Het zou een opvallende stap van Verstappen zijn om nog tijdens zijn actieve carrière in de Formule 1, eigenaar te worden van een MotoGP-team.

Reactie Raymond Vermeulen

Manager Raymond Vermeulen heeft gereageerd op het verhaal: "Max is erg begaan met de auto- en motorsport en zet zich zoals bekend met Verstappen.com Racing ook in voor de GT3-wereld", klinkt het bij De Telegraaf. "Het is geen geheim dat hij interesse heeft in MotoGP, maar het overnemen van een team is op dit moment niet realistisch. Dan moet echt alles kloppen. De kans dat het snel gebeurt, is minimaal."

