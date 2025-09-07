Veel discussie door 'vreemde strategie' van Ferrari: 'Helemaal niet gewerkt'
De kwalificatie in Monza leverde discussie op over de strategie van Ferrari. Het team besloot in de slotfase van Q3 om Lewis Hamilton geen 'tow' te laten geven aan Charles Leclerc, ondanks het feit dat Hamilton toch een gridstraf van vijf plaatsen zou krijgen. Omdat Leclerc daardoor geen slipstream kreeg, miste hij pole position met een verschil van 215 duizendsten en moest hij genoegen nemen met de vierde plek.
Teambaas Frédéric Vasseur legde de keuze uit bij F1TV. "Met die hele discussie rond maximale rondetijd moet je, als je dit doet, één auto opofferen", vertelt hij. Volgens de Fransman weegt het behouden van rust en harmonie binnen het team zwaarder dan een klein voordeel in een kwalificatieronde. "Het is belangrijk dat zowel het team als de coureurs in een positieve stemming blijven. Het had kunnen werken, maar het had ook helemaal niet gewerkt."
Beslissing hing niet af van Leclerc
Vasseur benadrukte dat het niet alleen om Leclerc ging. "Zelfs voor Charles geldt: je bent dan meer bezig met de tow en het gat naar de auto voor je, dan met de bandenvoorbereiding. En juist die voorbereiding is tegenwoordig cruciaal. Daarom hebben we ervoor gekozen om puur op onze eigen ronde te vertrouwen." Ook Hamilton deelde na afloop met de media zijn visie. "Het is niet iets wat ik ooit gedaan heb bij mijn andere teams", zei de zevenvoudig wereldkampioen. Hij zag er ook geen voordeel in om zichzelf helemaal te laten opofferen: "Uiteindelijk offer je dan misschien een van de coureurs op. En ik had al vijf plaatsen straf, dus punten gezien wilde ik zo hoog mogelijk eindigen."
