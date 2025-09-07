close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Hamilton, Ferrari, socials

Veel discussie door 'vreemde strategie' van Ferrari: 'Helemaal niet gewerkt'

Veel discussie door 'vreemde strategie' van Ferrari: 'Helemaal niet gewerkt'

Tom Visser
Hamilton, Ferrari, socials

De kwalificatie in Monza leverde discussie op over de strategie van Ferrari. Het team besloot in de slotfase van Q3 om Lewis Hamilton geen 'tow' te laten geven aan Charles Leclerc, ondanks het feit dat Hamilton toch een gridstraf van vijf plaatsen zou krijgen. Omdat Leclerc daardoor geen slipstream kreeg, miste hij pole position met een verschil van 215 duizendsten en moest hij genoegen nemen met de vierde plek.

Teambaas Frédéric Vasseur legde de keuze uit bij F1TV. "Met die hele discussie rond maximale rondetijd moet je, als je dit doet, één auto opofferen", vertelt hij. Volgens de Fransman weegt het behouden van rust en harmonie binnen het team zwaarder dan een klein voordeel in een kwalificatieronde. "Het is belangrijk dat zowel het team als de coureurs in een positieve stemming blijven. Het had kunnen werken, maar het had ook helemaal niet gewerkt."

Beslissing hing niet af van Leclerc

Vasseur benadrukte dat het niet alleen om Leclerc ging. "Zelfs voor Charles geldt: je bent dan meer bezig met de tow en het gat naar de auto voor je, dan met de bandenvoorbereiding. En juist die voorbereiding is tegenwoordig cruciaal. Daarom hebben we ervoor gekozen om puur op onze eigen ronde te vertrouwen." Ook Hamilton deelde na afloop met de media zijn visie. "Het is niet iets wat ik ooit gedaan heb bij mijn andere teams", zei de zevenvoudig wereldkampioen. Hij zag er ook geen voordeel in om zichzelf helemaal te laten opofferen: "Uiteindelijk offer je dan misschien een van de coureurs op. En ik had al vijf plaatsen straf, dus punten gezien wilde ik zo hoog mogelijk eindigen."

Gerelateerd

Ferrari
Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Italië met TOTO

Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Italië met TOTO

  • Advertorial
  • Adv.

Net binnen

Verstappen domineert en wint op Monza bij opmerkelijke beslissing McLaren
F1 Grand Prix Italië

Verstappen domineert en wint op Monza bij opmerkelijke beslissing McLaren

  • 1 uur geleden
  • 6
 Fans op social media begrijpen niets van optreden Verstappen:
Max Verstappen

Fans op social media begrijpen niets van optreden Verstappen: "Hoe de f*ck is dit mogelijk"

  • 13 minuten geleden
  • 2
 Verstappen zag winst bijna door het putje spoelen:
Max Verstappen

Verstappen zag winst bijna door het putje spoelen: "Ik zag het op de grote schermen"

  • 32 minuten geleden
Norris na incident met Verstappen bij start in Monza: 'Je weet met Max...'
Norris en Verstappen

Norris na incident met Verstappen bij start in Monza: 'Je weet met Max...'

  • 37 minuten geleden
  • 6
 Piastri pakt belangrijke punten in Monza maar ziet probleem: 'Race voelde soms eenzaam'
Piastri na Monza

Piastri pakt belangrijke punten in Monza maar ziet probleem: 'Race voelde soms eenzaam'

  • 45 minuten geleden
Verstappen was niet ongerust na geven P1 aan Norris: 'Dat zag ik meteen'
Verstappen in F1

Verstappen was niet ongerust na geven P1 aan Norris: 'Dat zag ik meteen'

  • 55 minuten geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
200.000+ views

Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards

  • 3 september
 'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'
200.000+ views

'Christian Horner keert mogelijk als F1-teambaas terug in 2026'

  • 18 augustus
 Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort
100.000+ views

Videobeelden McLaren beloven weinig goeds voor Verstappen in Zandvoort

  • 31 augustus
 Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris
100.000+ views

Fans verlaten vroegtijdig Dutch GP en missen uitvalbeurt Norris

  • 31 augustus
 Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen
75.000+ views

Directeur Zandvoort reageert op verzoek van eigen bocht Verstappen

  • 30 augustus
 Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'
75.000+ views

Mayländer over relatie met Verstappen: 'Vraagt dan of het de volgende keer anders kan'

  • 21 augustus

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x