Tsunoda opgelucht: steun van Mekies geeft hem ademruimte tot eind 2025

Het was de afgelopen maanden onzeker of Yuki Tsunoda zijn plek bij Red Bull zou behouden, maar teambaas Laurent Mekies heeft bevestigd dat de Japanner de rest van 2025 in de RB21 blijft zitten. Daarmee kiest het team bewust voor stabiliteit, na een periode van veranderingen én de komst van Mekies zelf als opvolger van Christian Horner.

Mekies liet in Monza geen ruimte voor speculaties over een tussentijdse rijderswissel met rookie Isack Hadjar: "Ik denk dat het korte antwoord ja is. Yuki blijft dit seizoen in de auto. We zijn niet van plan om tijdens het jaar te veranderen. Hij heeft in de laatste drie races goede stappen gezet. Hij scoorde zijn eerste punten na zeven wedstrijden en reed in Spa zijn beste kwalificatie. Hij is bezig met een positieve trend."

Hadjar maakt indruk, maar nog geen promotie

De uitmuntende derde plaats van Isack Hadjar in Zandvoort deed uiteraard veel stof opwaaien. Toch wil Red Bull voorlopig geen overhaaste beslissingen nemen. "Het is geweldig om te zien hoe Isack zich ontwikkelt en wat hij in de laatste race liet zien was fantastisch," prees Mekies. "Maar wij zijn relaxed als het gaat om onze coureurs. We hebben bij Red Bull alle troeven in handen." Hadjar zelf gaf eerder ook al aan dat hij zich in juni nog niet klaar voelde voor een stap naar het hoofdteam, waardoor rust en geduld nu de koers lijken.

Mekies ziet progressie bij Tsunoda

Dat Tsunoda de steun van Mekies geniet, is geen verrassing. Beiden werkten eerder samen bij Racing Bulls en hebben sindsdien een goede band opgebouwd. "We denken niet dat snelheid zomaar verdwijnt," zegt Mekies. "Yuki sloot vorig seizoen goed af en begon ook dit jaar sterk. Natuurlijk had hij moeilijke momenten bij dit team, maar in Spa zette hij een stap. In Boedapest, ons slechtste weekend, zat hij qua tempo heel dicht bij Max. Hij was maar anderhalve tiende achter hem in de kwalificatie; normaal levert dat een plek op de eerste rij op. Nu betekende het een Q1-exit, maar hij gaat duidelijk vooruit."

2026 onduidelijk

Hoewel Mekies positief is over de ontwikkeling van Tsunoda, is een stoeltje voor 2026 nog lang niet gegarandeerd. De Japanner staat momenteel negentiende in het WK-klassement met slechts 12 punten. Daarnaast lonken talenten als Arvid Lindblad naar een kans binnen de Red Bull-familie. Voorlopig geniet Tsunoda echter vooral van het feit dat hij weer in een stijgende lijn zit. Mekies: "We zien duidelijk een nieuwe aanpak bij Yuki en proberen hem te helpen in die progressie."

